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花敬群稱兆基是雙北主協力廠商？北市曝一原因：今年沒參加包租代管

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市都發局長簡瑟芳今天表示，兆基驚爆捲入債務風暴，都發局今天找兆基來市府說明，目前兆基參與北市府包租代管業務，是承辦114年共303戶，合約三年，將執行到117年。本報系資料庫
北市都發局長簡瑟芳今天表示，兆基驚爆捲入債務風暴，都發局今天找兆基來市府說明，目前兆基參與北市府包租代管業務，是承辦114年共303戶，合約三年，將執行到117年。本報系資料庫

包租代管龍頭「兆基屋管」傳捲入債務風暴，民眾黨立院黨團今控國家住都中心董事長花敬群與辭任兆基董座的李建成是山友，疑涉圖利。花今反稱兆基一直是雙北、桃園主要社宅協力廠商從柯市府時代就是如此「如有圖利，誰圖利？」北市府今表示，兆基115年就不參與北市包租代管，北市主協力廠商是崔媽媽基金會。

北市都發局長簡瑟芳今天表示，兆基驚爆捲入債務風暴，都發局今天找兆基來市府說明，目前兆基參與北市府包租代管業務，是承辦114年共303戶，合約三年，將執行到117年，今天找兆基來說明，是要確保台北市包租代管業務是否能順利續行，因這些都涉及房東及房客權益。

簡瑟芳說，這次爆發財務風暴是因公司的財務投資，並非包租代管業務，至於如果兆基若無法再針對包租代管提供服務，北市府也會有其他方案，如由其他業者進來協助房東續行包租代管，所以今天約談說明的內容，包括兆基包租代管業務的財務狀況；甚至如果有房東想退出，也可以後續討論，是否可以在不受違約影響下，後續協助房東。

至於花敬群今天反指雙北桃園才是兆基的主要協力廠商？簡說，北市府包租代管最主要的協力廠商是崔媽媽基金會，因台北市的包租代管要求弱勢比例很高，所以兆基115年就不參與北市府的包租代管業務，因北市府對弱勢租屋更要求，兆基在全台都有投標，但並非台北市的主力，台北市的主要協力廠商是崔媽媽基金會。

花敬群 包租代管 雙北

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