李淳揭顏慧欣最後一役：痛心CPTPP流於敷衍 在加護病房提辭職信

台灣國際經貿談判折損一位重要戰將，也留下制度未竟的遺憾。中經院近日出版《顏慧欣紀念論文集》，中經院經濟法制研究中心主任李淳在序文中透露，顏慧欣2024年受邀入閣，被視為台灣經貿談判領導者的接班人，但她進入政府後，卻對CPTPP準備工作流於敷衍深感衝擊，即使人在加護病房，仍透過辭職信留下逆耳忠言。

顏慧欣生前曾任行政院經貿談判辦公室副總談判代表，長年投入世界貿易組織（WTO）、區域經濟整合及台美經貿研究。李淳表示，他與顏慧欣同為2006年加入中經院WTO中心的「同梯」，兩人專業背景相近，也共同參與台灣過去20年的多場重要經貿政策戰役。

回顧顏慧欣的經貿生涯，李淳指出，顏慧欣長期將台灣加入跨太平洋夥伴協定（TPP）、後來的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），視為重要志業。過去與越南負責TPP的官員交流時，顏慧欣提出多項對方未曾注意的細節，對方甚至打趣表示，台灣尚非TPP會員，但了解程度卻比會員國還深。

TPP在美國退出後轉為CPTPP，對台灣的重要性不減反增。不過，李淳在序文中直言，顏慧欣進入政府後，發現部分工作「只有敷衍、沒有價值」，對她造成很大衝擊，也是她即使在2026年已身處加護病房，仍要透過辭職信，針對CPTPP準備工作提出逆耳忠言的原因。

除CPTPP外，顏慧欣也曾投入萊豬公投、美中貿易戰及經濟安全研究。李淳表示，顏慧欣是國內少數熟悉國際檢驗及食安規則的專家，面對萊豬議題輿論壓力，仍積極參與說明，反萊豬公投最後沒有通過，顏慧欣絕對是推手之一。

對於顏慧欣2024年受邀入閣，李淳認為，當時的人事安排「明顯就是準備接班」，希望她未來成為台灣經貿談判的領導者。然而，她最後一場戰役並非發生在國際談判桌，而是在政府體系內部。

李淳表示，自己比顏慧欣早進入政府，顏慧欣入閣後，曾多次與他分享工作中「種種匪夷所思的遭遇」。她受邀時雖清楚可能面臨挑戰，仍基於使命感決定受命。如今重看這段歷程，李淳坦言，自己十分後悔當時認為風險可控、建議她接受邀請，「間接成為這場最終導致天使隕落戰役的幫兇。」

李淳指出，顏慧欣20年智庫生涯不僅參與多場經貿政策戰役，也留下超過2,000頁著作；若計入工作上的研究報告，累計至少5,000頁，堪稱「允文允武神力女超人」，如果有來生，會毫不猶豫選擇她當自己的導師以及最佳拍檔。