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國內近年最大近現代史學術盛會 15國學者齊聚中研院

經濟日報／ 記者洪安怡／即時報導
「重構跨越台海的現代史：交纏、分歧與全球」國際學術研討會與會學者。（圖片來源：中央研究院）
「重構跨越台海的現代史：交纏、分歧與全球」國際學術研討會與會學者。（圖片來源：中央研究院）

台海兩岸的交纏與分歧，到東亞如何被納入全球歷史脈絡，近代史研究正走出以單一國家為中心的傳統框架。中研院今（4）日舉行大型國際學術研討會，為期三天，將匯聚全球15個國家、逾百所大學及研究機構學者，預計發表208篇學術論文，是國內近年規模最大的近現代史國際學術盛會。

這場「重構跨越台海的現代史：交纏、分歧與全球連結」國際學術研討會，由中研院近代史研究所與二十世紀中國歷史協會共同主辦，聚焦台灣、中國及東亞現代史，並從跨區域、跨學科及全球史角度，重新檢視20世紀歷史發展。

中研院副院長彭信坤表示，近代史研究不僅是理解當代世界的重要基礎，也是台灣最具國際競爭力的人文研究領域之一。面對全球人文學研究的新挑戰，中研院將持續深化與國際學術社群合作，以台灣為基地，推動兼具中國、台灣、東亞及全球視野的近代史研究，提升台灣在人文學術領域的國際影響力。

為擴大人文社會科學研究能量，中研院近年除建置全國性學術資源共享平台，也透過「人文及社會科學學術性專書獎」、「人文社會科學博士生菁英獎學金」等措施，鼓勵學術創新並吸引優秀人才投入。

自2014年起，中研院也陸續與國內生醫專業大專院校合作，開設「人文講座」核心通識課程；今年國際研究生學程更首度增設人文社會科學領域的「東亞與現代世界形成」國際博士學位學程，透過跨校、跨國合作，培育具國際視野的新世代研究人才。

中研院近史所所長雷祥麟指出，近代史研究已逐漸突破以單一國家為中心的研究框架，更重視跨區域、跨學科及全球史視野。本次會議除邀集中國近代史研究學者，也廣邀台灣史、日本史、韓國史、東南亞史及歐美史專家參與，希望從更多元的角度，重新理解近代歷史的形成與演變。

本次發表主題涵蓋性別史、醫療史、法律史、宗教史、冷戰史、外交史、環境史及區域研究等領域，其中也安排多場以科學、技術與治理為主題的論壇，從公共衛生、工程建設到資訊治理等案例，探討科技與國家、社會之間的互動關係。

大會另規劃「中國現代史、二十世紀中國歷史協會與《二十世紀中國》」圓桌論壇，邀集協會歷任及現任會長、期刊主編與近史所研究人員，回顧協會自1983年成立以來推動國際學術交流的歷程，並展望二十世紀中國史研究的未來發展。

中研院副院長彭信坤。（圖片來源：中央研究院）
中研院副院長彭信坤。（圖片來源：中央研究院）

學術出版社書展書展。（圖片來源：中央研究院）
學術出版社書展書展。（圖片來源：中央研究院）

中研院 歷史 台海

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