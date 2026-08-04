鄭麗君：50家打入國際衛星供應鏈 6G布局啟動、砸271億搶商機

行政院副院長鄭麗君今（4）日表示，台灣正加速布局AI與次世代通訊等關鍵基礎建設，由國科會推動的「次世代通訊科技發展方案」，去年已完成6G自主技術、衛星關鍵元件及產業鏈初步盤點，行政院並核定2025年至2030年投入逾271億元預算，持續推動6G、低軌衛星及自主通訊發展，布局2030年商用化商機。

鄭麗君今日出席「2026前瞻次世代通訊論壇：主權AI新紀元・全光通訊新契機」致詞指出，在產官學研共同努力下，去年台灣衛星地面設備產值已突破2,700億元，年增13%；目前已有50多家台灣廠商成功打入三大國際衛星服務商供應鏈，顯示台灣衛星供應鏈已具備國際競爭力，未來發展潛力可期。

她表示，賴清德總統上任後提出「五大信賴產業」，正是因應全球供應鏈由過去追求成本與效率，逐步轉向重視安全、韌性與可信賴的新趨勢。台灣在半導體等硬體製造已占有全球關鍵地位，在海外布局及國內投資雙引擎帶動下，半導體產業總產值持續攀升，去年達6.5兆元，今年可望突破8.4兆元。

不過，鄭麗君也指出，政府不僅要維持硬體製造優勢，更要推動產業升級。行政院長卓榮泰今年6月在AI戰略特別委員會中已明確提出，希望台灣從支持全球創新的硬體製造大國，進一步邁向AI良善應用典範國家。

為此，行政院將在「智慧國家2.0」推動架構下，成立跨部會「主權AI與資料治理」工作小組，盤點各部會無涉個資、高品質且具台灣在地價值的資料與語料，加速投入AI模型訓練及各項應用發展，優先推動教育、醫療、金融、司法等領域應用，並逐步擴及智慧交通、智慧城市、智慧農業及智慧防災等場域。

鄭麗君表示，AI時代的新基礎建設除了算力、能源、資安、資料治理及AI評測機制外，自主通訊更是不可或缺的重要環節。自主通訊涵蓋陸、海、空、天一體的通訊網路，不僅是AI應用的重要基礎，也將支撐智慧城市、偏鄉通訊、無人載具及衛星雲端運算等多元發展，因此賴總統提出「競逐太空」的重要願景。

她指出，國科會推動的「次世代通訊科技發展方案」，已完成6G自主技術及衛星關鍵元件盤點，下一階段將持續推動關鍵應用服務、建構實驗網、擴大產業協作生態系，並完善法規與監理環境，積極搶攻2030年6G商用化及衛星通訊市場。

此外，國科會也修正第三期太空科技發展計畫，預計投入711億元，持續強化太空科研能量、產業發展及人才培育，支撐台灣太空產業長期發展。

鄭麗君表示，政府未來將持續以台灣既有製造優勢為基礎，推動自主通訊關鍵技術研發，提升軟硬體自主能力，深化衛星通訊、系統整合及加值應用服務，期盼讓台灣從全球硬體製造重鎮，進一步升級為軟硬體系統整合與創新應用的重要基地，從「Made in Taiwan」邁向「Created in Taiwan」。