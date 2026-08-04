快訊

全家T恤與UNIQLO價差不到2元 日本人為何去超商買衣服

常答非所問？教你3步管理AI記憶 ChatGPT、Gemini都適用

熊本地震一周後：避難的前車之鑑，日本能降低「災害關聯死」嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

關務署澄清EZ WAY壟斷爭議 Cheap批提油救火：把大家當白痴

聯合新聞網／ 綜合報導
網紅Cheap質疑近日的實名認證App「EZ WAY易利委」個資與獨佔爭議政府有圖利嫌疑。 聯合報系資料照
網紅Cheap質疑近日的實名認證App「EZ WAY易利委」個資與獨佔爭議政府有圖利嫌疑。 聯合報系資料照

網購族常用的實名認證App「EZ WAY易利委」近日捲入個資與獨佔疑慮，民進黨立委林岱樺在質詢時揭露該系統由民營公司營運，引發社會廣泛關注。網紅Cheap臉書粉專發文直言，九成民眾原本都以為這是官方系統，直到質詢曝光才驚覺全台民眾的身分證正反面等敏感個資，竟然掌握在一家私人企業手中。加上包裹通關幾乎形成壟斷，每筆包裹還要抽手續費，Cheap質疑政府此舉有圖利嫌疑。

對此，財政部關務署長彭英偉召開記者會提出三點澄清，說明政府從未強制民眾下載使用App，民眾依然可以選擇傳統的紙本委任或透過官網使用自然人憑證報關，EZ WAY也未向民眾收費。

Cheap則諷刺道，這就像跟民眾說「去台北101觀景台也可以選擇走樓梯」一樣不切實際。他強調大家在乎的是為何將全民個資交給獨佔企業，官方卻只講資安，完全沒有解答到核心問題，怒批這種回應簡直是「火上加油」、「把大家當白痴」。

面對外界疑慮，彭英偉進一步說明，關貿公司雖有政府持股約36.11%，但關務署與其並無委託契約關係，App是關貿配合報關業者需求自行開發。關務署補充，過去紙本委任常出現冒名或重複使用的違規情形，線上委任能保護個資並降低法遵成本。且關貿符合相關資安規定與聯防，免提供身分證影本給報關業者，反而更能防止個資外洩，若人在境外或未註冊，仍可要求業者紙本報關。

國民黨立委吳宗憲則對官方說法提出強烈質疑，指出全台已有高達759萬人註冊使用EZ WAY，等於該公司掌握了全台灣三分之一人口的身分證字號、手機、地址及消費紀錄。民眾在跨境網購時必須按下「申報相符」才能順利收貨，通關入口與業務完全綁定給單一公司。吳宗憲批評政府不能一手修法把全民推給這家公司，另一手卻切割說「跟我沒關係」，必須把真相說清楚。

吳宗憲強調，這是全台網購族的重大權益，彭英偉憑什麼能保證「不會洩漏個資」。關務署則維持立場，強調關貿公司通過國家資通會報的資安聯防，對個資確保具有保障作用，且App維護費是向報關業者收取而非向民眾拿錢。然而，Cheap認為報關業者並非慈善機構，不可能自行吸收費用。這場記者會完全沒能平息爭議，反而引發更多對於政府監管與民營公司獨佔通關業務的強烈不滿。

EZ Way Cheap 資安 個資 財政部 包裹

延伸閱讀

日本電車上能否化妝？妹子疑惑多年 網兩派熱議：看過高手

等清晨5點班機…羽田機場能幹嘛？內行激推1行程：花小錢就舒服

衣服褪色難逆轉！達人傳授護色4關鍵細節 不是每件都能曬太陽

誰該出錢？他準時繳租10年遇設備損壞 網喊房東修：別趕走好房客

相關新聞

關務署澄清EZ WAY壟斷爭議 Cheap批提油救火：把大家當白痴

網購族常用的實名認證App「EZ WAY易利委」近日捲入個資與獨佔疑慮，民進黨立委林岱樺在質詢時揭露該系統竟由民營公司營運，引發社會廣泛關注。網紅Cheap在臉書粉專發文直言，九成民眾原本都以為這是官方系統，直到質詢曝光才驚覺全台民眾的身分證正反面等敏感個資，竟然掌握在一家私人企業手中。加上包裹通關幾乎形成壟斷，每筆包裹還要抽手續費，Cheap質疑政府此舉有圖利嫌疑。

三大退休基金 上半年賺2.7兆

政府三大退休基金跟著台股大賺。6月勞動基金、國保基金、退撫基金合計賺1,021.4億元，上半年總計大賺2.7兆元，其中光是勞動基金上半年收益就達2兆2,024.2億元，創新高。

無薪假升溫 突破3,000人

勞動部昨（3）日公布最新實施減班休息（無薪假）情況，共245家、3,026人實施，再次突破3,000人，較前一期（7月中旬）增14家、258人。勞動部表示，目前公布的301關稅，台灣獲得相對優惠稅率，勞動市場發展可正向看待。

空汙管制加嚴 衝擊六產業

環境部規劃第三期空汙防制方案草案，國家空汙防制將進入深水區，首度將能源轉型、AI與高科技產業發展等國家重大政策納入空汙治理，未來包括科技、能源、運輸、建築、餐飲、農業等六大產業，相關汙染物管制都將全面加嚴。

用電大戶條款 業者：缺地又被拒保 盼配套方案

經濟部推動「能源管理法」修法，要求契約容量達五MW以上的用電大戶，須於一定期限內設置一定容量以上的自用發電及儲能設備。協助產業界規畫興建自有儲能系統的業者說，工總的建議反映多數廠商對自建屋頂型電廠及儲能系統，因找不到興建土地或面臨保險業拒保，推展不順的困境，才會要求政府給予更多彈性配套。

網購族怕怕 關務署掛保證「EZ WAY符資安要求」

國人跨境網購習慣使用的實名認證App「EZ WAY易利委」，被質疑是由民營的關貿公司營運卻能取得民眾個資、收費不實。財政部關務署長彭英偉昨說，未強制民眾使用EZ WAY，且EZ WAY是依個資法及資安法規定所建置營運，符合資安要求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。