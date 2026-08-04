關務署澄清EZ WAY壟斷爭議 Cheap批提油救火：把大家當白痴

網購族常用的實名認證App「EZ WAY易利委」近日捲入個資與獨佔疑慮，民進黨立委林岱樺在質詢時揭露該系統由民營公司營運，引發社會廣泛關注。網紅Cheap在臉書粉專發文直言，九成民眾原本都以為這是官方系統，直到質詢曝光才驚覺全台民眾的身分證正反面等敏感個資，竟然掌握在一家私人企業手中。加上包裹通關幾乎形成壟斷，每筆包裹還要抽手續費，Cheap質疑政府此舉有圖利嫌疑。

對此，財政部關務署長彭英偉召開記者會提出三點澄清，說明政府從未強制民眾下載使用App，民眾依然可以選擇傳統的紙本委任或透過官網使用自然人憑證報關，EZ WAY也未向民眾收費。

Cheap則諷刺道，這就像跟民眾說「去台北101觀景台也可以選擇走樓梯」一樣不切實際。他強調大家在乎的是為何將全民個資交給獨佔企業，官方卻只講資安，完全沒有解答到核心問題，怒批這種回應簡直是「火上加油」、「把大家當白痴」。

面對外界疑慮，彭英偉進一步說明，關貿公司雖有政府持股約36.11%，但關務署與其並無委託契約關係，App是關貿配合報關業者需求自行開發。關務署補充，過去紙本委任常出現冒名或重複使用的違規情形，線上委任能保護個資並降低法遵成本。且關貿符合相關資安規定與聯防，免提供身分證影本給報關業者，反而更能防止個資外洩，若人在境外或未註冊，仍可要求業者紙本報關。

國民黨立委吳宗憲則對官方說法提出強烈質疑，指出全台已有高達759萬人註冊使用EZ WAY，等於該公司掌握了全台灣三分之一人口的身分證字號、手機、地址及消費紀錄。民眾在跨境網購時必須按下「申報相符」才能順利收貨，通關入口與業務完全綁定給單一公司。吳宗憲批評政府不能一手修法把全民推給這家公司，另一手卻切割說「跟我沒關係」，必須把真相說清楚。

吳宗憲強調，這是全台網購族的重大權益，彭英偉憑什麼能保證「不會洩漏個資」。關務署則維持立場，強調關貿公司通過國家資通會報的資安聯防，對個資確保具有保障作用，且App維護費是向報關業者收取而非向民眾拿錢。然而，Cheap認為報關業者並非慈善機構，不可能自行吸收費用。這場記者會完全沒能平息爭議，反而引發更多對於政府監管與民營公司獨佔通關業務的強烈不滿。