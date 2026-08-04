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數發部 MyData 線上申換護照超便利 「在家就能辦」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

暑假是國人出國旅遊、探親及遊學的旺季，為解決民眾奔波申請換發護照的苦惱，數位發展部「MyData個人化資料自主運用平台」與外交部領事事務局合作推出「有條件式線上申換護照」服務，民眾只要符合指定資格，即可透過 MyData 一鍵調取申辦所需資料，免除往返各機關申請換發護照所需紙本資料的舟車勞頓，在家就能輕鬆完成申辦手續，在10到14個工作天後就可前往領取新護照，開心迎接暑假出國行程。

數發部表示，MyData平臺近期接獲民眾好評回饋，規劃暑假家族旅遊的范先生就是這項便利服務的受益者。范先生日前發現護照即將到期，原本擔心平日工作忙碌難以抽空前往領務局辦理，又害怕暑假期間申辦人潮眾多，需要花費大量時間排隊等候。

經查詢後，他選擇使用數發部與外交部領務局的線上申辦服務，完成身分驗證並同意透過MyData平臺取得申辦所需文件後，迅速完成了申請程序。范先生開心分享，原本以為換護照很花時間，沒想到透過 MyData就能迅速完成資料調取，不必再四處奔波準備文件，線上申請後再去領新護照就好。讓他直呼：「MyData 真的超讚！在家用電腦就能完成申請，既省時又方便。」

數發部提醒，暑假正值護照申辦高峰，凡年滿18歲、設有戶籍，且護照已逾期或所餘效期不足1年且未遺失、申請換發護照時未變更個人資料記載事項的國人，皆可利用「有條件式線上申換護照系統」提出申請，透過數位發展部的「個人化資料自主運用（MyData）平台」調取換發護照所需要的戶政國民身分證資料、戶籍資料與護照資料，免排隊、免奔波，以最便利的方式完成申辦手續。

申請人可在完成送件後的10個工作天（金門、馬祖及澎湖地區為14個工作天），親自持國民身分證正本向線上申請時選擇的領照地點（即外交部領事事務局或外交部各辦事處）領取新護照。

護照 數發部 暑假

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