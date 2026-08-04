台股新制 股票「關禁閉」 證交所鬆綁

台股近期震盪大，處置股流動性受到高度注目。證交所、櫃買中心昨天宣布修正注意股、處置股制度三大變革，包括處置期間縮短、撮合交易時間縮短、千金股列注意股價差放大，新制將於十日上路。其中，注意股價差放寬放大，被市場稱為「台積電條款」。

分析師指出，「注意股」僅為資訊揭露與風險提醒，不影響交易方式；而俗稱的「警示股」正式名稱為處置股票，是指短時間漲跌幅太大、成交量暴增或當沖太多，被證交所「關禁閉」的股票，會面臨被限制分盤交易、預收款券和禁止當沖，屬於一種冷卻機制。

證交所昨公布修正「公布注意暨處置有價證券作業要點」，證交所副總經理杜惠娟表示，注意暨處置規定目的是在有價證券漲跌出現較大異常波動時，適度提醒投資人注意交易風險，期間歷經多次檢討修正。此次順應市場變化，調整處置股、注意股規定，並建立每半年定期檢視機制。

處置股方面，新制的處置期間縮短，撮合時間也縮短，即一般處置由十個營業日減半為五個營業日，若含當沖過高者則由十二個營業日減為七個營業日；普通交易處置股票的撮合時間，也從原先每五分鐘或廿分鐘，縮短為約每兩分鐘撮合一次。

券商公會理事長陳俊宏指出，對於主管機關短期間做出反應，優化交易措施予以肯定，「股價短線漲幅過大時，讓市場適時降溫還算合理，但這波台股行情快速拉回，處置股舊制反而讓要賣股票停損的人賣不掉，衍生市場流動性風險」。

注意股方面，將「六日價差放大」，即當日收盤價超過一千元的個股，且最近六個營業日價差達三百元以上才適用注意股規定；股價逾兩千元後，每增加一千元為一級距，價差標準相應增加一五○元，例如二○○一至三千元個股，價差標準調高至四五○元，依此類推。

由於現行規定的「六個營業日收盤價起迄價差達一百元」即觸及注意標準，但近幾年台股結構轉變，千金股檔數最高曾達五十四檔，千金股只要漲跌一成就會踩線。以台積電為例，累計七次被列為注意股，最近一次於今年四月廿七日，當時收盤價二二六五元，因六日內價差達二四○元即觸發注意，一度引發市場敏感神經。

市場人士認為，對動輒二、三千元高價股而言，百餘元波動屬正常價格波動；但變成處置股時，遇到股市大幅修正之際，容易形成流動性問題。放大千金股六日價差後，台積電、聯發科與台達電等高價指標股在正常波動下遭誤判的機率將大幅降低。

國民黨立委賴士葆說，各國對於股票漲太快、跌太凶等，都有冷卻做法，證交所新制縮短處置時間，對投資人有幫助。

針對是否引進熔斷機制，證交所指出，美國無漲跌幅限制、南韓漲跌幅達百分之卅，因此有熔斷制度。台股漲跌幅限制僅百分之十，且有盤中價格穩定措施，具備一定冷卻效果，現階段沒有導入的必要。