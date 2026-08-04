聽新聞
0:00 / 0:00

三大退休基金 上半年賺2.7兆

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
政府三大退休基金跟著台股大賺。圖／聯合報系資料照
政府三大退休基金跟著台股大賺。圖／聯合報系資料照

政府三大退休基金跟著台股大賺。6月勞動基金、國保基金、退撫基金合計賺1,021.4億元，上半年總計大賺2.7兆元，其中光是勞動基金上半年收益就達2兆2,024.2億元，創新高。

退休基金大賺，也讓勞保基金水位達1.6兆元，有助勞保財務穩定；新制勞退上半年投資效益亮眼，也使平均每位勞工帳面分紅達11.6萬元，續創新高。

勞動基金運用局昨（3）日公布，截至6月底，整體勞動基金規模為8兆8,955億元，上半年收益數為2兆2,024.2億元，收益率28.46％，6月單月賺771.7億元。

勞動基金項下的勞保基金，截至今年6月規模達1兆6,820.7億元，維持在1.6兆元水位，收益率25.17％，上半年收益數2,882.7億元，有助勞保財務穩定。

新制勞退基金規模為5兆7,963.5億元，收益率28.19％；上半年收益數1兆5,278.6億元。若以目前參與收益分配的有效帳戶1,310萬戶計算，每位勞工平均可分紅達11.6萬元。舊制勞退基金規模為1兆1,622.6億元，收益率40.74％。

國保基金截至6月底規模9,043.3億元，上半年收益1,683.7億元，收益率26.98%；6月單月收益71.2億元。退撫基金規模1兆5,733.6億元，上半年收益3,310.8億元，收益率25%；6月單月收益178.5億元。

勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，7月全球股市、債市面臨回檔，台股各項指標處於修正狀態，預估7月可視為市場短暫「休息」，台股上半年漲幅已多，適度回檔其實是相對健康的走勢。

劉麗茹重申，勞動基金是長期投資者，不會因短期市場震盪而自亂陣腳，未來依然會把「基本面」作為最主要的投資判斷依據。

回顧6月台股，雖然受到國際情勢及市場獲利了結影響，指數劇烈震盪，然而在AI需求持續帶動下，半導體及相關供應鏈表現維持強勢，整體盤勢仍受惠於出口表現亮眼及科技產業良好基本面。

基金 退撫基金 勞動基金

延伸閱讀

勞動基金6月單月收益約771億 新制勞工平均分紅11萬續寫新高

勞動基金前六月大賺2.2兆元 新制勞退分紅11.6萬元又創高

勞動基金7月績效？勞金局：市場適度回檔是健康走勢

勞保基金上半年前十大持股出爐 台積電居冠、占近五成

相關新聞

台股「關禁閉」規定鬆綁 新制三變革10日上路

台股近期震盪大，處置股流動性受到高度注目。臺灣證券交易所、櫃買中心昨（3）日宣布修正注意股、處置股制度三大變革，包含處置期間縮短、撮合交易時間縮短、千金股列注意股價差放大，新制將於10日上路。其中，注意股價差放寬放大，被市場稱為「台積電條款」。

金管會加碼要求銀行 民眾理財周轉金貸款需申報

台股「四貸同堂」等信用擴張問題引發關注，據了解，金管會最近已修改銀行申報要求，將首度要求銀行填報「投資股票等金融商品的理財周轉金貸款」數字，以利掌握民眾向銀行借貸資金流向股市情況。這是金管會設下「業務成長異常」及「風險指標顯著變化」兩大監理紅線，並約談多家銀行「喝咖啡」說明風控後，另一項新舉措。

三大退休基金 上半年賺2.7兆

政府三大退休基金跟著台股大賺。6月勞動基金、國保基金、退撫基金合計賺1,021.4億元，上半年總計大賺2.7兆元，其中光是勞動基金上半年收益就達2兆2,024.2億元，創新高。

勞動基金 抱緊AI電子股

勞動基金運用局昨（3）日公布上半年前十大持股，由於持續看好AI產業前景，且認為這並非短期現象，而是具備約十年長線發展潛力的趨勢，勞動基金上半年投資仍以電子股為核心。

網購族怕怕 關務署掛保證「EZ WAY符資安要求」

國人跨境網購習慣使用的實名認證App「EZ WAY易利委」，被質疑是由民營的關貿公司營運卻能取得民眾個資、收費不實。財政部關務署長彭英偉昨說，未強制民眾使用EZ WAY，且EZ WAY是依個資法及資安法規定所建置營運，符合資安要求。

台股新制 證交所鬆綁股票「關禁閉」

台股近期震盪大，處置股流動性受到高度注目。證交所、櫃買中心昨天宣布修正注意股、處置股制度三大變革，包括處置期間縮短、撮合交易時間縮短、千金股列注意股價差放大，新制將於十日上路。其中，注意股價差放寬放大，被市場稱為「台積電條款」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。