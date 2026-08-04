三大退休基金 上半年賺2.7兆

政府三大退休基金跟著台股大賺。6月勞動基金、國保基金、退撫基金合計賺1,021.4億元，上半年總計大賺2.7兆元，其中光是勞動基金上半年收益就達2兆2,024.2億元，創新高。

退休基金大賺，也讓勞保基金水位達1.6兆元，有助勞保財務穩定；新制勞退上半年投資效益亮眼，也使平均每位勞工帳面分紅達11.6萬元，續創新高。

勞動基金運用局昨（3）日公布，截至6月底，整體勞動基金規模為8兆8,955億元，上半年收益數為2兆2,024.2億元，收益率28.46％，6月單月賺771.7億元。

勞動基金項下的勞保基金，截至今年6月規模達1兆6,820.7億元，維持在1.6兆元水位，收益率25.17％，上半年收益數2,882.7億元，有助勞保財務穩定。

新制勞退基金規模為5兆7,963.5億元，收益率28.19％；上半年收益數1兆5,278.6億元。若以目前參與收益分配的有效帳戶1,310萬戶計算，每位勞工平均可分紅達11.6萬元。舊制勞退基金規模為1兆1,622.6億元，收益率40.74％。

國保基金截至6月底規模9,043.3億元，上半年收益1,683.7億元，收益率26.98%；6月單月收益71.2億元。退撫基金規模1兆5,733.6億元，上半年收益3,310.8億元，收益率25%；6月單月收益178.5億元。

勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，7月全球股市、債市面臨回檔，台股各項指標處於修正狀態，預估7月可視為市場短暫「休息」，台股上半年漲幅已多，適度回檔其實是相對健康的走勢。

劉麗茹重申，勞動基金是長期投資者，不會因短期市場震盪而自亂陣腳，未來依然會把「基本面」作為最主要的投資判斷依據。

回顧6月台股，雖然受到國際情勢及市場獲利了結影響，指數劇烈震盪，然而在AI需求持續帶動下，半導體及相關供應鏈表現維持強勢，整體盤勢仍受惠於出口表現亮眼及科技產業良好基本面。