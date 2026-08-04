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四貸同堂引關注⋯金管會加碼要求銀行 理財周轉金貸款需申報

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空汙管制加嚴 衝擊六產業

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
環境部規劃第三期空汙防制方案草案，國家空汙防制將進入深水區，首度將能源轉型、AI與高科技產業發展等國家重大政策納入空汙治理。圖／聯合報系資料照片
環境部規劃第三期空汙防制方案草案，國家空汙防制將進入深水區，首度將能源轉型、AI與高科技產業發展等國家重大政策納入空汙治理。圖／聯合報系資料照片

環境部規劃第三期空汙防制方案草案，國家空汙防制將進入深水區，首度將能源轉型、AI與高科技產業發展等國家重大政策納入空汙治理，未來包括科技、能源、運輸、建築、餐飲、農業等六大產業，相關汙染物管制都將全面加嚴。

「第三期空汙防制方案」是自2028年執行至2031年，為期四年，環境部大氣司昨（3）日舉行草案座談會，首度釋出相關規劃，第三期目標以全國細懸浮微粒年平均濃度改善至10微克，並持續強化臭氧前驅物減量，並對多項健康風險汙染物加強管控。

過去空汙防制方案多採「總量減排」，第三期則朝「成分精準、前驅物協同、健康導向」治理模式規劃，聚焦管制策略分為六大面向，包含強化兒少及敏弱族群健康保護、提升居家與社區環境品質、改善運輸及通勤汙染影響、降低工業健康風險危害、農林與水岸場域治理及強化智慧治理與社會協作。

此次方案最大特色在於，分別評估重大國家政策對未來空氣汙染排放產生的影響。

例如能源部門須關注在能源轉換時，燃煤占比下降後，雖然可降低粒狀汙染物、硫氧化物排放，卻同時可能衍生氮氧化物等副產物之風險，如何提防「副作用」，將是未來焦點。

產業與製造部門因高科技、AI、電子製造、化學材料及塗裝相關產業發展，可能增加揮發性有機物、酸性氣體、有害空氣汙染物、氨及局部汙染熱區風險；至於運輸部門除尾氣減量，仍須掌握磨耗、道路揚塵等非尾氣排放。

資源循環部門則須關注再利用、熱處理、能源化及替代燃料使用所衍生的各類排放；營建工程仍關注降低施工揚塵排放，同時結合生活場域治理概念，改善民眾居住環境空氣品質；餐飲的油煙排放、揮發性有機物，以及農業氨排放等，都被列為改善細懸浮微粒的重要環節。

大氣司官員表示，草案研商會預計全台北、中、南各辦一場，蒐集外界意見，目前草案主架構確實是朝全面加嚴討論，但加嚴程度仍要視地方環保局在空氣汙染防制計畫的各項細節而定。

細懸浮微粒 空汙 環境部

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