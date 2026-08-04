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能源管理法修法 工總籲：僅適用新廠、不溯及既往

聯合報／ 記者林海／台北報導

經濟部擬修能源管理法，要求契約容量五ＭＷ以上的用電大戶須自設發電及儲能設備，工總表示，經濟部應與產業界充分溝通，排除經營實務窒礙難行的問題，以降低對產業發展與營運的衝擊。工總建議，新制僅適用於擴廠或新設投資案，並在設置自用發電或儲能設備外，納入其他替代方案，讓企業透過多元方式解決。

經濟部能源署回應，這次能源管理法修法，新增用電大戶需設置一定容量自用發電設備及儲能設備規定，目的是提升企業能源自給能力及強化電力韌性，能源署已辦理兩場次說明會，並將持續擴大辦理，邀集相關產業公協會、重點能源用戶等利害關係人共同參與，蒐集各界意見。針對工總所提建議，能源署將持續與產業界溝通，審慎研議適用範圍及執行方式。

工總表示，立法院正排審能源管理法修正草案，其中第十條增訂第四項規定，能源用戶所簽訂用電契約，契約容量達一定容量者，應於一定期限內，設置一定裝置容量以上的自用發電設備及儲能設備。

工總指出，由於事業單位既有廠區沒有足夠的空間設置儲能及發電設備，加上法律不溯及既往原則，建議修正草案要求設置自用發電設備及儲能設備，應僅適用於擴廠或新設投資案。

此外，目前儲能設備仍有安全疑慮，且保險公司多拒保儲能設備，建議將自用發電裝置「及」儲能裝置修改為「或」，給予企業選擇彈性。

工總說，除了設置自用發電設備或儲能設備外，建議納入「替代方案」文字，如繳納代金、購買再生能源憑證及「需量競價與需量反應」等方案，讓企業有更多元的替代解決方式，既可達到降低對電網過度依賴，也能兼顧產業發展。

經濟部 修法 能源

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