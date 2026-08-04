網購族怕怕 關務署掛保證「EZ WAY符資安要求」

國人跨境網購習慣使用的實名認證App「EZ WAY易利委」，被質疑是由民營的關貿公司營運卻能取得民眾個資、收費不實。財政部關務署長彭英偉昨說，未強制民眾使用EZ WAY，且EZ WAY是依個資法及資安法規定所建置營運，符合資安要求。

對於彭英偉的說法，國民黨立委吳宗憲指出，民眾網購海外商品時，在EZ WAY按下「申報相符」才能收貨，彭英偉已經證實全台已有七五九萬人註冊使用，等於EZ WAY掌握全國三分之一人口的身分證字號、手機、地址和消費紀錄。

吳宗憲質疑，全台灣網購通關的入口與業務，完全綁給這家公司，彭英偉憑什麼保證「不會洩漏個資」？政府不能一手修法，把全民推給這家公司，一手切割說「跟我沒關係」，這是全台網購族的重大權益，政府必須把真相說清楚。

彭英偉昨舉行記者會指出，並未強制民眾使用EZ WAY，民眾除了使用App線上委任外，也可選擇傳統的紙本委任，但紙本容易遭冒名盜印、重複使用；此外，透過海關官網以自然人憑證的方式進行委任也是可行方式。

關務署補充說，跨境電商平台雖多預設民眾已註冊EZ WAY，並要求民眾須先確認委任才發貨，若民眾未註冊EZ WAY或人在境外無法確認委任狀態，仍可要求報關業者使用紙本委任報關。

彭英偉表示，一○七年起開放線上委任，是因為過去紙本委任常出現被重複使用、冒名等不當違規情形，透過線上委任可以保護民眾個資、降低報關委任的法遵成本，以及防止不肖業者虛報不法。

但對於EZ WAY引發的個資和資安疑慮，彭英偉說，EZ WAY免提供報關業者身分證影本，更能防止個資外洩，且關貿公司符合通關網路經營許可以及管理辦法，通過行政院國家資通會報的資安聯防，對於民眾個資的確保具有保障作用。

彭英偉說，關貿公司雖有政府持股約百分之卅六點一，但關務署與其並無委託契約關係。EZ WAY協助報關業者與進口人於報關前確認該委任真實，和報關業務無關，是由關貿配合業者需求自行開發，並非海關委託關貿建置。