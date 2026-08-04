金管會加碼要求銀行 民眾理財周轉金貸款需申報

台股「四貸同堂」等信用擴張問題引發關注，據了解，金管會最近已修改銀行申報要求，將首度要求銀行填報「投資股票等金融商品的理財周轉金貸款」數字，以利掌握民眾向銀行借貸資金流向股市情況。這是金管會設下「業務成長異常」及「風險指標顯著變化」兩大監理紅線，並約談多家銀行「喝咖啡」說明風控後，另一項新舉措。

近期外界關注股市吸金效應帶動的信用擴張現象，但官方對於投資人從銀行理財型房貸、信貸、股票質押借出來的錢，到底有多少流入股市，一直缺乏明確的數據。知情官員形容，「投資股票等金融商品的理財周轉金貸款」是比較接近的數據，日前金管會已修改銀行申報資料表格，在銀行系統修改後，很快就可開始申報。

官員說，目前銀行向中央銀行申報的資料中，已有「投資股票等金融商品的理財周轉金貸款」這項數據，但銀行向金管會申報資料中還沒有，此舉是為了「和央行資料一致」。

而在銀行開始申報前，金管會若認為監理上有需要，也會與央行相互交流資訊；等銀行開始向金管會申報資料後，將有助金管會日常監理，更直接、快速掌握整體銀行及個別銀行相關業務變化情況。

至於現行銀行借出的個人理財周轉金，除了買股票，還可買債券、受益憑證等金融商品。客戶借了錢，如果是買自家銀行的金融商品，銀行會知道這筆錢的去向；或是把錢匯到自家銀行的證券交割帳戶，銀行心理也有底可能是拿去買股票。但如果不是這些情況，錢去了哪裡，客戶如果不講，銀行也很難掌握。

根據央行上個月初在立法院財委會報告，從去年六月到今年五月，近十一個月來，個人理財周轉金貸款增加一點七四兆元，比同一期間的不動產貸款增加的一點三兆元還多。如果以比重變化來看，個人理財周轉金貸款占總放款比重，也從二○二二年一月底的百分之七點○七，上升至今年五月底的百分之十一點二九。

知情人士表示，這一點七兆元的個人理財周轉金貸款，不能跟投入股市畫等號，這筆錢可能大部分是買債券、受益憑證等金融商品。但是近一年來，個人理財周轉金快速成長，的確值得監理機關高度重視並掌握。