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四貸同堂引關注⋯金管會加碼要求銀行 理財周轉金貸款需申報

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無薪假升溫 突破3,000人

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

勞動部昨（3）日公布最新實施減班休息無薪假）情況，共245家、3,026人實施，再次突破3,000人，較前一期（7月中旬）增14家、258人。勞動部表示，目前公布的301關稅，台灣獲得相對優惠稅率，勞動市場發展可正向看待。

勞動部昨日公布最新無薪假實施概況，共245家、3,026人實施。其中製造業為189家、2,732人，實施人數占九成以上。

勞動部勞動條件及就業平等司專委蔡瑩潔表示，這一期主要有兩家公司增加較多，實施人數皆為100人以上，皆為金屬機電工業，一家位於中部、一家位於南部，因訂單減少而實施減班休息。至於受美國對等關稅影響的企業為192家、2,564人，較前一期增加八家、317人。

蔡瑩潔提到，自今年初與美國簽訂對等貿易協定（ART）以來，減班休息人數大約維持在3,000人上下，此次3,026人，其實並無明顯大幅增加，勞動市場仍處於平穩。

美國對各國進行301調查，並於7月23日公布「強迫勞動」部分的301關稅，台灣稅率為10%不疊加。蔡瑩潔說，從稅率實施至發酵會有時間差，尤其是產業面，可能會先有訂單受影響，最後才影響勞工；台灣取得相對優惠待遇，後續減班休息變化，可朝較正面方向來看待。

另外勞動部提及，上一期通報企業中，有四家在減班休息屆期後不再通報或提前終止，共121名員工恢復原本勞動條件。

無薪假 勞動部 減班休息

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