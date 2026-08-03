兌現中火無煤！台電推動二期新建四部燃氣機組 最快2031年上線

為達成2034年中火無煤承諾，台電推動台中電廠二期計畫，將新增設置4部高效率燃氣複循環機組，預計2031年起陸續上線。

為確保台中電廠第二期新建燃氣機組計畫順利推進，台電3日舉辦「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫3至6號複循環發電機組設備及其廠房與相關設施採購帶安裝案」機關採購廉政平臺宣示儀式，邀集經濟部、法務部、工程會與檢察、廉政、調查等機關共同參與，攜手宣示秉持「跨域合作、公私協力、行政透明、全民監督」理念，共同建立廉潔透明的採購環境，杜絕不當外力介入，保障重大採購案的進度與品質。

台電表示，持續推動台中電廠二期新建燃氣機組計畫「以氣換煤」，將利用原有煤場改建為室內煤倉後的剩餘空間與燃煤1、2號機組拆除後場址，設置4部高效率燃氣複循環機組，預計自2031年起陸續更新上線，屆時將逐步拆除燃煤3、4號機，5至10號機亦會轉為緊備機組，並於2034年底前完成台中電廠無煤供電目標。

依規畫，台中電廠燃煤1、2號機組預計2026年底除役後拆除。至於燃煤3、4號機組預計於台中二期新燃氣第1部機上線後，於當年底除役後拆除。其餘台中電廠燃煤5至10號機亦會轉為緊備機組。