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出口熱、訂單續增！台灣PMI連十個月維持擴張

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

出口暢旺持續推升製造業景氣。中經院3日公布7月台灣製造業採購經理人指數（PMI）升至61.5，已連續十個月維持擴張；非製造業經理人指數（NMI）則由59.9降至57.3，但仍處擴張階段。中經院院長連賢明表示，出口熱絡帶動製造業維持樂觀，但7月台股波動較大，可能使部分內需消費轉趨審慎。

7月PMI由60.7升至61.5，寫下2021年9月以來最快擴張速度。連賢明表示，製造業景氣持續升溫，主要仍受到出口暢旺支撐。台灣上半年出口表現強勁，規模突破新高，主計總處近期也大幅上修第2季經濟成長率至12.92%，顯示出口動能相當熱絡，成為製造業景氣維持高檔的重要支柱。

連賢明指出，目前較需關注的是原物料價格，尤其國際油價先前處於相對高檔，不過近期已有部分回落。從整體數據觀察，台灣製造業景氣仍相當熱絡。

中華採購與供應管理協會顧問白宗城補充，目前製造業的新訂單持續攀升，客戶端存貨水位則不斷下降，評估後續仍有補庫存及追加下單需求，也與未完成訂單同步走高相互呼應，顯示目前市場信心充足，訂單動能仍具支撐。

針對近期市場憂心AI資本支出過高與後續發展狀況，中經院副院長陳信宏表示，今年全球AI產業發展，「第二供應來源」（second source）與「在地供應來源」（local source）已成為兩大關鍵字。中國大陸不僅可提供替代供應來源，部分低成本AI模型也受到美國新創企業青睞，市場因此出現若干雜音。

不過，陳信宏指出，目前相關影響主要仍反映在資本市場估值，對實體經濟及7月PMI的衝擊尚不明顯。後續仍須關注替代供應來源逐漸增加後，是否改變企業競爭力及市場估值。

非製造業方面，7月NMI回落至57.3。連賢明說明，採購經理人指數反映的是與前一個月相比的變化，因此指數下滑不代表景氣轉為衰退，整體非製造業仍處於擴張階段，景氣表現也維持相對熱絡。至於NMI擴張速度放緩，推測可能與7月台股波動較大有關，進而影響市場對非製造業景氣的看法。

連賢明強調，目前NMI指數仍處高檔，主計總處最新公布的第2季數據也顯示內需明顯成長，代表消費仍持續增加，只是成長幅度不如整體經濟表現亮眼。

針對近期台股下跌，連賢明認為，相較於南韓，台股跌幅仍相對有限。台股過去幾個月漲幅不小，市場上漲速度愈快，修正速度也可能愈快，股市本來就有漲有跌，對投資人而言，最重要的是妥善調整持股比例，讓資產配置維持在健康狀態。

PMI 製造業 中經院

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