出口暢旺！7月製造業PMI續升至61.5% 近五年最快擴張速度

中經院今天發布7月採購經理人指數，7月經季節調整後台灣製造業PMI指數持續上揚0.8個百分點至61.5%，連續10個月擴張，再創2021年9月以來最快擴張速度；未來六個月展望指數回升0.3個百分點至64.5%，連續7個月維持在60.0%以上擴張速度。中經院院長連賢明表示，台灣出口暢旺，主計總處才上修上半年經濟成長率，顯示製造業景氣仍維持高檔。

不過，7月非製造業採購經理人指數（NMI）回跌2.6個百分點至57.3%。連賢明分析，NMI雖微幅下降應與7月股市大幅波動有關，但57.3%還是處於高檔景氣擴張階段，只是會隨著股市景氣有些波動。

7月PMI上揚0.8個百分點至61.5%，連續10個月擴張，創2021年9月以來最快擴張速度，顯示景氣仍屬熱絡。五項組成指標中，經季調的新增訂單、生產數量持續擴張，供應商交貨時間全數上升，人力僱用指數與存貨擴張速度趨緩。其中經季節調整後的新增訂單指數上升2.9個百分點至63.3%，連續10個月擴張，創下今年3月以來最快擴張速度。

中經院指出，新訂單與實際生產動能仍相當熱絡，惟地緣政治不確定性持續干擾全球供應鏈，加以AI與半導體相關需求強勁，關鍵物料供應商在產能有限下轉向選擇性接單與配額供貨，優先供應高單價、可接受漲價，或具長期合作關係客戶，有些廠商則進入嚴重缺料狀態，因此部分業者回報進入「訂單與生產持續好轉，展望擴張，但缺料、漲價與交期拉長限制產出」樣態。

六大產業中，其電子暨光學產業仍是本月製造業擴張的主要支撐。7月電子暨光學產業PMI雖微跌0.6個百分點，仍高達65.5%，新增訂單、生產、存貨、未完成訂單皆來到60.0%以上擴張速度，未來六個月展望指數再度站上70.0%以上的擴張速度。

中經院副研究員陳馨蕙分析，整體製造業PMI暢旺，主要是電子光學及電力機械設備表現非常好，是AI半導體外溢效果，以及到國外設廠效應；目前高階產能都滿載，因此未來六個月展望非常樂觀，未來六個月展望指數回升0.3個百分點至64.5%，連續7個月維持在60.0%以上擴張速度，只是產業差異大，食品暨紡織業及金屬等基礎原物料對未來展望轉向緊縮。

7月非製造業NMI指數從2021年12月以來最快擴張速度59.9%回跌2.6個百分點至57.3%。中經院認為，台股自6月歷史高點回檔後，部分非製造業經理人擔憂財富效果降溫與消費信心轉弱，非製造業未來六個月展望指數也由2024年6 月以來最快擴張速度63.5%回跌4.6個百分點至58.9%。

連賢明表示，台股之前雖然大跌，但相較南韓股市跌幅相對小，而且台灣這幾個月成長很多，原本就預期股市成長愈快，下跌速度就愈快，比較重要的是，大家要做好持股比率，維持健康狀態。

至於台股財富效應轉化為內需效果，連賢明指出，從主計總處第二季數據可以看到內需成長達10%，旅遊部分也有成長，惟內需不可能完全反映經濟成長數據。