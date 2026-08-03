快訊

證交所宣布調整處置新機制！天數減半、撮合改2分鐘 8月10日上路

板橋火車站旁傳死亡車禍...8旬翁切換車道與機車碰撞 騎士傷重不治

權值股遭關禁閉有解？證交所17:30開「調整處置機制相關措施說明」記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

出口暢旺！7月製造業PMI續升至61.5% 近五年最快擴張速度

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
7月製造業PMI續升至61.5%，中經院院長連賢明分析反映出口暢旺，製造業景氣維持在高檔。聯合報系資料照
7月製造業PMI續升至61.5%，中經院院長連賢明分析反映出口暢旺，製造業景氣維持在高檔。聯合報系資料照

中經院今天發布7月採購經理人指數，7月經季節調整後台灣製造業PMI指數持續上揚0.8個百分點至61.5%，連續10個月擴張，再創2021年9月以來最快擴張速度；未來六個月展望指數回升0.3個百分點至64.5%，連續7個月維持在60.0%以上擴張速度。中經院院長連賢明表示，台灣出口暢旺，主計總處才上修上半年經濟成長率，顯示製造業景氣仍維持高檔。

不過，7月非製造業採購經理人指數（NMI）回跌2.6個百分點至57.3%。連賢明分析，NMI雖微幅下降應與7月股市大幅波動有關，但57.3%還是處於高檔景氣擴張階段，只是會隨著股市景氣有些波動。

7月PMI上揚0.8個百分點至61.5%，連續10個月擴張，創2021年9月以來最快擴張速度，顯示景氣仍屬熱絡。五項組成指標中，經季調的新增訂單、生產數量持續擴張，供應商交貨時間全數上升，人力僱用指數與存貨擴張速度趨緩。其中經季節調整後的新增訂單指數上升2.9個百分點至63.3%，連續10個月擴張，創下今年3月以來最快擴張速度。

中經院指出，新訂單與實際生產動能仍相當熱絡，惟地緣政治不確定性持續干擾全球供應鏈，加以AI與半導體相關需求強勁，關鍵物料供應商在產能有限下轉向選擇性接單與配額供貨，優先供應高單價、可接受漲價，或具長期合作關係客戶，有些廠商則進入嚴重缺料狀態，因此部分業者回報進入「訂單與生產持續好轉，展望擴張，但缺料、漲價與交期拉長限制產出」樣態。

六大產業中，其電子暨光學產業仍是本月製造業擴張的主要支撐。7月電子暨光學產業PMI雖微跌0.6個百分點，仍高達65.5%，新增訂單、生產、存貨、未完成訂單皆來到60.0%以上擴張速度，未來六個月展望指數再度站上70.0%以上的擴張速度。

中經院副研究員陳馨蕙分析，整體製造業PMI暢旺，主要是電子光學及電力機械設備表現非常好，是AI半導體外溢效果，以及到國外設廠效應；目前高階產能都滿載，因此未來六個月展望非常樂觀，未來六個月展望指數回升0.3個百分點至64.5%，連續7個月維持在60.0%以上擴張速度，只是產業差異大，食品暨紡織業及金屬等基礎原物料對未來展望轉向緊縮。

7月非製造業NMI指數從2021年12月以來最快擴張速度59.9%回跌2.6個百分點至57.3%。中經院認為，台股自6月歷史高點回檔後，部分非製造業經理人擔憂財富效果降溫與消費信心轉弱，非製造業未來六個月展望指數也由2024年6 月以來最快擴張速度63.5%回跌4.6個百分點至58.9%。

連賢明表示，台股之前雖然大跌，但相較南韓股市跌幅相對小，而且台灣這幾個月成長很多，原本就預期股市成長愈快，下跌速度就愈快，比較重要的是，大家要做好持股比率，維持健康狀態。

至於台股財富效應轉化為內需效果，連賢明指出，從主計總處第二季數據可以看到內需成長達10%，旅遊部分也有成長，惟內需不可能完全反映經濟成長數據。

中經院 出口 PMI 製造業

延伸閱讀

亞洲製造業下半年開局良好 台灣新訂單增幅近五年名列前茅

勞動基金前六月大賺2.2兆元 新制勞退分紅11.6萬元又創高

經濟迎來強勁擴張周期！台灣第2季經濟成長率「領先全球」 為中國大陸的3倍

製造業沒吃到AI紅利大餅 商機仍集中特定產業

相關新聞

上半年新制勞退前10大持股台積電穩居第一 欣興、日月光、智邦新進榜

勞動部勞動基金運用局除了今天公布最新勞動基金績效情形，今年度上半年整體勞動基金收益數高達2.2兆元外，另也公布新制勞退基金前10大持股，與去年下半年相比，今上半年台積電以29.33％穩居第一，欣興、智邦、日月光成新進榜單黑馬，將國泰金、健策、金像電擠出榜外。

勞動基金7月績效？勞金局：市場適度回檔是健康走勢

勞動部3日公布最新勞動基金運用情形，截至6月底，收益數2兆2,024億元創新高，6月單月賺了771.7億元。至於7月份情況，勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，7月份全球股、債市皆面臨回檔整理，由於台股上半年漲幅已多，適度回檔，其實是相對健康的走勢。

出口熱、訂單續增！台灣PMI連十個月維持擴張

出口暢旺持續推升製造業景氣。中經院3日公布7月台灣製造業採購經理人指數（PMI）升至61.5，已連續十個月維持擴張；非製造業經理人指數（NMI）則由59.9降至57.3，但仍處擴張階段。中經院院長連賢明表示，出口熱絡帶動製造業維持樂觀，但7月台股波動較大，可能使部分內需消費轉趨審慎。

出口暢旺！7月製造業PMI續升至61.5% 近五年最快擴張速度

中經院今天發布7月採購經理人指數，7月經季節調整後台灣製造業PMI指數持續上揚0.8個百分點至61.5%，連續10個月擴張，再創2021年9月以來最快擴張速度；未來六個月展望指數回升0.3個百分點至64.5%，連續7個月維持在60.0%以上擴張速度。中經院院長連賢明表示，台灣出口暢旺，主計總處才上修上半年經濟成長率，顯示製造業景氣仍維持高檔。

勞保基金上半年前十大持股出爐 台積電居冠、占近五成

勞動基金運用局3日公布上半年十大持股變化。勞動基金運用局副局長劉麗茹說明，勞動基金的投資步調取決於基本面。由於持續看好AI產業的前景，且認為這並非短期現象，而是具備約10年長線發展潛力的趨勢，因此上半年十大持股變化不大，仍以電子股為核心。

「EZ WAY易利委」向民眾收費？ 關務署提三大澄清

通關實名認證App「EZ WAY易利委」近日引發爭議，財政部關務署署長彭英偉3日召開記者會提出三大澄清，強調沒有強制使用EZ WAY、EZ WAY符合資安規範，而且EZ WAY並沒有直接向民眾收取，而是向報關業者收費。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。