快訊

不讓國票金成為公股體系肥缺 決策高層要求財部推動三巨頭薪酬改革

統一集團退出健身市場！BEING sport、BEING fit熄燈 會員可轉健身工廠

後腦勺都有「川」！李四川福宴巧遇同款髮旋 兩人笑翻合照

聽新聞
0:00 / 0:00

輸銀：貿易融資利息減碼5561家廠商受惠 減收金額40億

中央社／ 台北3日電

輸出入銀行今天表示，美國新一波關稅政策整體影響並未超出預期，但仍有部分產業及中小企業受衝擊；截至今年7月底，申請貿易融資利息減碼措施已有5561家廠商受惠，利息減收金額達新台幣40.82億元。

輸出入銀行今天發布新聞稿說明，美國新一波關稅政策已於7月上路，台灣適用稅率為10%，由於未與既有關稅疊加，整體影響並未超出原先預期，但仍有部分產業及中小企業受衝擊。

輸出入銀行表示，總統賴清德於今年5月宣布推動規模達1000億元的「中小微傳統產業加速振興計畫」，以生態系概念協助中小微傳統產業轉型升級；另財政部主政的「金融支持措施」推動已近1週年，在兩項政策共同加持下，為受衝擊廠商提供雙重支持。

根據輸銀統計，自去年8月7日開辦至今年7月底止，「貿易融資利息減碼（收）」已受理9508件申請，累計融資金額達6143.59億元，利息減收金額達40.82億元，實質協助5561家廠商，其中中小企業受理金額占比約88%。

就產業別觀察，輸銀表示，申辦利息減收的前5大產業依序為批發業（23.5%）、金屬製品製造業（18.29%）、機械設備製造業（10.39%）、塑膠製品製造業（6.35%）及基本金屬製造業（5.44%）。

在風險控管與市場拓展方面，輸銀表示，同步推動「輸出保險費用減免」措施，針對具出口美國實績、關連產業或受關稅影響的廠商，提供徵信費及保險費最低1折優惠。截至115年7月底，已協助808家廠商，費用減免件數達1萬4692件，減免金額達1.35億元，有助企業降低貿易風險，並協助其開拓新市場、新客戶，擴大國際營運基磐。

利息 稅率 中小企業

延伸閱讀

金融業兆元獲利提前倒數！上半年賺9,042億 最快第3季破關

綜所稅首批退稅入帳 總金額達610億元

澳洲央行總裁放鷹！國銀推新一波「澳幣」定存 年利率上看10%

亞資中心一週年新契機 北富銀打造高資產客群財富整合新典範

相關新聞

上半年新制勞退前10大持股台積電穩居第一 欣興、日月光、智邦新進榜

勞動部勞動基金運用局除了今天公布最新勞動基金績效情形，今年度上半年整體勞動基金收益數高達2.2兆元外，另也公布新制勞退基金前10大持股，與去年下半年相比，今上半年台積電以29.33％穩居第一，欣興、智邦、日月光成新進榜單黑馬，將國泰金、健策、金像電擠出榜外。

勞動基金7月績效？勞金局：市場適度回檔是健康走勢

勞動部3日公布最新勞動基金運用情形，截至6月底，收益數2兆2,024億元創新高，6月單月賺了771.7億元。至於7月份情況，勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，7月份全球股、債市皆面臨回檔整理，由於台股上半年漲幅已多，適度回檔，其實是相對健康的走勢。

勞保基金上半年前十大持股出爐 台積電居冠、占近五成

勞動基金運用局3日公布上半年十大持股變化。勞動基金運用局副局長劉麗茹說明，勞動基金的投資步調取決於基本面。由於持續看好AI產業的前景，且認為這並非短期現象，而是具備約10年長線發展潛力的趨勢，因此上半年十大持股變化不大，仍以電子股為核心。

「EZ WAY易利委」向民眾收費？ 關務署提三大澄清

通關實名認證App「EZ WAY易利委」近日引發爭議，財政部關務署署長彭英偉3日召開記者會提出三大澄清，強調沒有強制使用EZ WAY、EZ WAY符合資安規範，而且EZ WAY並沒有直接向民眾收取，而是向報關業者收費。

經濟委員會考察台中 鄭照新盼整個帶動無人機產業

立法院經濟委員會今天考察中山科學研究院航空研究所台中院區，陪同的台中市副市長鄭照新表示，請託中央能整個帶動中南部無人機產...

財部澄清EZ WAY 3大誤解 線上委任取代紙本可護個資

針對有民眾憂慮，跨境網購通關系統「EZ WAY易利委」現由關貿網路公司建置與服務，可掌握民眾個資，財政部關務署今天說明，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。