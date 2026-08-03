輸銀：貿易融資利息減碼5561家廠商受惠 減收金額40億

輸出入銀行今天表示，美國新一波關稅政策整體影響並未超出預期，但仍有部分產業及中小企業受衝擊；截至今年7月底，申請貿易融資利息減碼措施已有5561家廠商受惠，利息減收金額達新台幣40.82億元。

輸出入銀行今天發布新聞稿說明，美國新一波關稅政策已於7月上路，台灣適用稅率為10%，由於未與既有關稅疊加，整體影響並未超出原先預期，但仍有部分產業及中小企業受衝擊。

輸出入銀行表示，總統賴清德於今年5月宣布推動規模達1000億元的「中小微傳統產業加速振興計畫」，以生態系概念協助中小微傳統產業轉型升級；另財政部主政的「金融支持措施」推動已近1週年，在兩項政策共同加持下，為受衝擊廠商提供雙重支持。

根據輸銀統計，自去年8月7日開辦至今年7月底止，「貿易融資利息減碼（收）」已受理9508件申請，累計融資金額達6143.59億元，利息減收金額達40.82億元，實質協助5561家廠商，其中中小企業受理金額占比約88%。

就產業別觀察，輸銀表示，申辦利息減收的前5大產業依序為批發業（23.5%）、金屬製品製造業（18.29%）、機械設備製造業（10.39%）、塑膠製品製造業（6.35%）及基本金屬製造業（5.44%）。

在風險控管與市場拓展方面，輸銀表示，同步推動「輸出保險費用減免」措施，針對具出口美國實績、關連產業或受關稅影響的廠商，提供徵信費及保險費最低1折優惠。截至115年7月底，已協助808家廠商，費用減免件數達1萬4692件，減免金額達1.35億元，有助企業降低貿易風險，並協助其開拓新市場、新客戶，擴大國際營運基磐。