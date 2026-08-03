提升永續競爭力 「2026年度淨零企業進步卓越獎」報名開跑

面對全球淨零轉型與永續發展趨勢，企業如何透過具體行動展現減碳成果、強化能資源管理，已成為提升營運韌性與永續競爭力的重要關鍵。財團法人二十一世紀基金會主辦「2026年度淨零企業進步卓越獎」，誠摯邀請各界企業踴躍參與，透過專業、客觀且具公信力的評選機制，盤點企業淨零行動成果，展現永續轉型實力。

本獎項由梁啟源博士擔任召集人，與研究團隊共同擬定評選指標架構，採用量化指標與系統性評估方法，從溫室氣體減排、再生能源建置、用水及廢棄物管理等面向，分析企業淨零競爭力表現，並搭配淨零目標與行動、第三方查證等加分項目，建立客觀、公正且具公信力的評選架構。為確保評選結果的可信度，企業填報之相關數據資料，應檢附對應佐證文件、證書或查驗證明，以利資料審核與評選作業。

參與本獎項，企業除有機會獲得公開表揚與標竿肯定外，所有報名企業均可獲得「企業淨零競爭力評估報告」。本報告透過數據檢核與量化指標，系統性檢視企業淨零競爭力表現，協助企業掌握市場定位、辨識競爭優勢與改善差距，作為未來淨零策略規劃、資源配置及永續升級的重要參考。

獲獎企業除將於「台灣氣候行動博覽會」系列活動公開表揚，並有機會分享淨零推動成果與實踐經驗，2026年更首度攜手《卓越雜誌》合作，獲獎名單將於媒體平台公告，並提供獲獎企業優先專訪邀約及專屬優惠方案，協助企業擴大淨零成果曝光，提升品牌價值與市場影響力；同時，透過標竿交流與成果分享，促進企業間經驗交流與產業連結，擴散淨零轉型實務經驗，共同推動產業低碳升級。

主辦單位誠摯邀請各產業企業把握機會，踴躍報名「2026年度淨零企業進步卓越獎」，以具體數據與實際行動展現企業淨零轉型成果與永續競爭力。活動簡章與報名表即日起可自財團法人二十一世紀基金會官網下載，報名截止至2026年8月31日，歡迎企業踴躍參與，共同展現臺灣企業推動淨零轉型的實力與成果。

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