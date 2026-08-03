勞動基金上半年前十大持股出爐 台積電居冠、占近五成

勞動基金運用局3日公布上半年十大持股變化。勞動基金運用局副局長劉麗茹說明，勞動基金的投資步調取決於基本面。由於持續看好AI產業的前景，且認為這並非短期現象，而是具備約10年長線發展潛力的趨勢，因此上半年十大持股變化不大，仍以電子股為核心。

據統計，新制勞退前十大持股為：台積電（2330）（29.33％）、聯發科（2454）（7.74％）、台達電（2308）（6.31％）、台光電（2383）（3.92％）、欣興電（3037）（3.32％）、日月光投控（3711）（2.43％）、奇鋐（3017）（2.35％）、鴻海（2317）（2.24％）、智邦（2345）（1.92％）、富邦（2881）（1.71％）。

新制勞自營上半年已出清之股票：正新（2105）、宏碁（2353）、台郡（6269）、巨大（9921）。

勞保基金前十大持股為：台積電（47.45％）、台達電（10.81％）、聯發科（5.62％）、鴻海（3.26％）、日月光（2.90％）、富邦（2.65％）、國泰金（2882）（2.36％）、中華電（2412）（2.15％）、欣興電（1.81％）、廣達（2382）（1.12％）。

勞保自營上半年已處分出清之股票：正新（2105）、宏碁（2353）、台郡（6269）、巨大（9921）。

有關部分個股（如台積電）在持股比例上的數字變化，劉麗茹解釋，這主要是受「市值變化」影響。由於上半年部分個股的漲幅超越台積電，在以市值計算的基準下，分子與分母的變動導致比例出現微調，但整體投資趨勢與方向並無改變。

針對部分遭出清或減碼的個股，劉麗茹說明了勞動基金「汰弱留強」的邏輯。她指出，只要長期基本面看法不變，即使短期波動勞動基金也會續抱；但若評估某檔個股的基本面已出現長期的「負面成長」現象，心態便會轉趨保守，進而執行汰弱留強的調節。

至於上半年度，勞動基金撥款多少進台股？手上還有多少已決標未撥款資金？劉麗茹回應，為避免引發市場不必要的揣測與波動，因此不對外提供即時的資金進出數據。不過她也證實，勞動基金在上半年及7月份均有進行撥款。

她指出，新制勞退基金屬於長期持續有資金流入的狀態，當市場出現較大震盪或短期恐慌（如7月份台股創紀錄的大跌與大反彈）時，只要基本面沒有改變，這種「情緒面的恐慌」對勞動基金而言反而是極佳的「擇時好時機」，會果斷進行逢低布局。

對於7月份的進場資金來源，劉麗茹澄清，並非近期新決標的委外代操資金。她解釋，新批次的委外資金目前仍需進行行政作業與資訊系統的建置（包含受託機構與勞動局系統的有效連結），尚需一定的天數才能完成流程。

儘管新批資金尚未撥款，劉麗茹強調：「勞動基金口袋絕對還有錢。」除了現有的委外部位外，勞動基金的「自營部位」也一直都在市場中運作，隨時能配合資金流量進行投資配比與進場布局。