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上半年新制勞退前10大持股台積電穩居第一 欣興、日月光、智邦新進榜

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
勞金局今公布新制勞退基金前10大持股，與去年下半年相比，今上半年台積電仍穩居第一，欣興、智邦、日月光成新進榜單黑馬。圖／聯合報系資料照
勞金局今公布新制勞退基金前10大持股，與去年下半年相比，今上半年台積電仍穩居第一，欣興、智邦、日月光成新進榜單黑馬。圖／聯合報系資料照

勞動部勞動基金運用局除了今天公布最新勞動基金績效情形，今年度上半年整體勞動基金收益數高達2.2兆元外，另也公布新制勞退基金前10大持股，與去年下半年相比，今上半年台積電以29.33％穩居第一，欣興智邦日月光成新進榜單黑馬，將國泰金、健策、金像電擠出榜外。

據勞金局公布資訊，今年上半年新制勞退基金前10大持股，台灣積體電路製造股份有限公司29.33％、聯發科技股份有限公司7.74％、台達電子工業股份有限公司6.31％、台光電子材料股份有限公司3.92％、欣興電子股份有限公司3.32％、日月光投資控股股份有限公司2.43％、奇鋐科技股份有限公司2.35％、鴻海精密工業股份有限公司2.24％、智邦科技股份有限公司1.92％、富邦金融控股股份有限公司1.71％。

若和去年下半年相比，國泰金融控股股份有限公司、健策精密工業股份有限公司、健策精密工業股份有限公司以及金像電子股份有限公司被擠出榜外，日月光、智邦、欣興則新進榜單。其餘公司持股則各有增減。

智邦 勞退 欣興 台積電 日月光 勞動基金

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