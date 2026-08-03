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「EZ WAY易利委」向民眾收費？ 關務署提三大澄清

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
關務署向外界澄清EZ WAY疑慮。圖／財政部
關務署向外界澄清EZ WAY疑慮。圖／財政部

通關實名認證App「EZ WAY易利委」近日引發爭議，財政部關務署署長彭英偉3日召開記者會提出三大澄清，強調沒有強制使用EZ WAY、EZ WAY符合資安規範，而且EZ WAY並沒有直接向民眾收取，而是向報關業者收費。

彭英偉表示，民眾從國外購買商品進口時，依規定必須完成報關委任程序，但法規並未強制規定「只能」透過EZ WAY辦理，但在2018年之前多採用紙本委任，曾發生文件遭冒名使用、重複委任、個資遭不當利用等情況，因此才會開放關網路公司開發建置，目前只有關貿網路公司有設計EZ WAY APP。

彭英偉解釋，EZ WAY APP僅係報關委任方式之一，民眾得視自身需求，選擇紙本個案委任或長期委任，法規並未強制民眾須使用EZWay APP。

針對個資安全疑慮，彭英偉指出，海關要求須由符合通關網路經營許可及管理辦法所定安全性需求之通關網路公司開發建置，經查該公司已通過ISO 27001資安國際認證及ISO 27018個資管理系統標準認證，並自建資安監控中心（SOC），且通過行政院國家資通安全會報技服中心資安聯防（N-SOC）監控連通測試，符合資訊安全性要求，且該公司應依個人資料保護法規定，進行個資宣告、處理使用及保存處置等，民眾個資受嚴密保護，可安心使用。

另外，針對外界質疑EZ WAY向民眾收費，彭英偉澄清，「沒有直接向民眾收費」，EZ WAY主要是提供報關業者查詢及確認民眾的委任關係，所以相關費用是使用量採級距計價，向報關業者收取每筆約0.8元至3.5元，至於報關業者將成本反映在服務費用上，則屬業者的商業行為。

EZ Way

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