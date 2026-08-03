勞動基金7月績效？勞金局：市場適度回檔是健康走勢

勞動部3日公布最新勞動基金運用情形，截至6月底，收益數2兆2,024億元創新高，6月單月賺了771.7億元。至於7月份情況，勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，7月份全球股、債市皆面臨回檔整理，由於台股上半年漲幅已多，適度回檔，其實是相對健康的走勢。

劉麗茹表示，7月份國內外股市與債市均呈現回檔整理的狀態。其中，費城半導體指數（費半）單月跌幅高達兩成，台股跌幅雖僅約其三分之一（單月下跌6.52%），但由於各項指標皆處於修正狀態，勞動基金7月的收益表現勢必會受到部分波及。

劉麗茹指出，其他國際指標方面，MSCI亞太股票指數下跌2.33%，彭博全球債券指數（Bloomberg）亦小跌0.53%，顯示股債雙跌是全球性的普遍現象。

針對市場的大幅波動，劉麗茹認為，台股上半年漲幅已多，適度的回檔對未來市場發展而言，其實是相對健康的走勢。

她說，正如年初時所預警，今年金融市場處於「高震盪」格局，震盪的頻率與幅度都相當大，單月內頻頻創下歷史最大的漲跌點數。不過，若以上半年的累計漲幅來看，台股在全球主要股市中依然名列前茅（僅次於費半與韓國），整體表現仍十分穩健，7月份可視為市場短暫的「休息」狀態。

外界關注，「台積電（2330）逆勢上漲，是否能讓勞動基金收益吃飽」，劉麗茹強調，基金的投資成效無法單靠單一檔個股，必須考量整體投資組合的內部結構。

至於勞動基金對日、韓股市的持股狀況，劉麗茹說明，基金對日韓的直接持股比例雖然不高，但當今許多產業皆具備全球性連動特質；同時，勞動基金在國際持股的委外操作上，受託機構是依循全球型的指標（Benchmark）進行布局，因此國際市場的整體變化，依然會對基金表現產生連帶影響。

劉麗茹重申，勞動基金是長期投資者，不會因為短期的市場震盪而自亂陣腳。未來依然會把「基本面」作為最主要的投資判斷依據。只要評估產業與經濟的基本面持續呈現正向發展，勞動基金便會在盤勢震盪、下跌時，堅守逢低買進、增加持股的策略，持續專注於長期績效的穩健回報。