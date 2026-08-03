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經濟委員會考察台中 鄭照新盼整個帶動無人機產業

中央社／ 台中3日電
立法院經濟委員會召集委員民眾黨立委洪毓祥（左4）等立委，3日到中山科學研究院航空研究所台中院區考察無人機產業，台中市副市長鄭照新（左3）陪同。中央社
立法院經濟委員會召集委員民眾黨立委洪毓祥（左4）等立委，3日到中山科學研究院航空研究所台中院區考察無人機產業，台中市副市長鄭照新（左3）陪同。中央社

立法院經濟委員會今天考察中山科學研究院航空研究所台中院區，陪同的台中市副市長鄭照新表示，請託中央能整個帶動中南部無人機產業，才趕得上世界供應鏈腳步。

立法院經濟委員會到台中考察無人機產業，民眾黨立委洪毓祥、陳清龍、劉書彬、蔡春綢，國民黨立委廖偉翔、黃健豪及民進黨立委林岱樺等與會，經濟部長龔明鑫及鄭照新也陪同到場。

洪毓祥會後接受媒體聯訪表示，主要是來了解無人載具及無人機等產業，中部地區也扮演重要及支持的供應鏈角色，最近不管是無人機法案及特別條例的預算審查，甚至年底預算都包含有無人載具部分，所以今天先來了解國內供應鏈實施狀況，並了解在研發上有無需要經濟委員會在經濟部、國防部等相關資源的支持。

洪毓祥指出，希望行政院在預算上協助台中地區發展比較屬於無人載具供應鏈的聚落，台中地區有中科院、中部科學園區，在晶片半導體、精密機械等都已有豐富紮實基礎，對提升台灣無人機的產業能量，是很重要的角色地位，不容忽視。

鄭照新接著說，台中除無人機產業，還有光學、航太、半導體等產業，台中聚落是最完整的；今天也向經濟部請託，台南及嘉義在無人機等相關預算，都超過百億元，中部相關預算不應少於嘉義及台南。

鄭照新表示，林岱樺也在會中提出同樣看法，高雄也缺乏相關預算，台中加上高雄人口約550萬人，如果厚實的產業基礎卻沒有專屬型預算，很難構築中南部連成一帶的科技中南半島。

鄭照新強調，請託不要缺乏台中這方面預算，要把中部與南部的無人機產業整個帶動，才趕得上世界供應鏈腳步；更希望的是，除預算數目外，針對各個地區產業特色如何進行輔導，包括整個周邊一條鏈式訓練，這是地方更期待中央能夠可以多一些支持。

鄭照新 無人機

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