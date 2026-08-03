財部澄清EZ WAY 3大誤解 線上委任取代紙本可護個資

針對有民眾憂慮，跨境網購通關系統「EZ WAY易利委」現由關貿網路公司建置與服務，可掌握民眾個資，財政部關務署今天說明，過去紙本委任屢傳冒名、虛報不法等情形，開放線上委任是為了防止個資外洩，且關貿公司也符合國際資安標準。

民眾網購境外貨物可透過「EZ Way易利委」APP完成線上委任等程序，不過因該系統由公股事業關貿公司負責建置與維護，民進黨立委林岱樺7月29日於立法院財政委員會質詢時，建議評估將該系統納入國家公共基礎建設、並由政府編列預算公營的可行性。

而後有民眾引述質詢內容表達擔憂稱，使用EZ Way可能使關貿公司掌握個人資料，有資安等疑慮。

財政部關務署今天中午舉行「EZ WAY3大誤解澄清」記者會，由關務署署長彭英偉主持。

彭英偉說明，針對網傳錯誤訊息一再以訛傳訛，關務署提出3點澄清。首先，網傳海關強迫民眾使用關貿公司的「EZ Way易利委」APP，實際上，EZ Way只是民眾確認與報關業者委任關係的工具之一，包括關貿、汎宇等具通關網路經營資格業者，都能建置線上委任APP，且不必向海關申請。

彭英偉表示，EZ Way是由關貿建置，不是海關委託建置；關務署與關貿公司沒有簽訂任何協定，也沒有委託關貿公司去建置EZ WAY APP。

彭英偉解釋，107年起開放線上委任，是因為過去紙本委任常出現被重複使用、冒名等不當違規情形，透過線上委任可以保護民眾個資、降低報關委任的法遵成本，以及防止不肖業者虛報不法，具多重效益。

關貿公司補充說明，現在除了可透過EZ WAY進行線上委任，亦可透過原本的紙本委任，以及透過海關官網以自然人憑證的方式進行委任。

再者，針對網傳使用EZ WAY恐有資安疑慮，彭英偉表示，開放線上委任是為了保障民眾個資，因為以前只能透過紙本委任，但在開放線上委任後，免提供報關業者身分證影本，可防止個資外洩。

彭英偉補充，EZ WAY是依個資法及資安法規定所建置營運，關貿公司資安也符合ISO27001國際資安認證，並納入國家級監控，包括通過行政院國家資通安全會報技服中心的資安聯防相關監控機制。

至於網傳關貿公司以EZ WAY向民眾收費，彭英偉澄清，EZ WAY目前是向報關業者收費，並沒有向一般民眾收費，這是為了提供報關業者查詢及確認民眾的委任關係。

未來手續費是否有調降的空間，關貿公司說明，由於關貿公司是提供報關行加值服務，因此會向報關行收費，這部分目前是依據市場機制採級距式收費，服務費金額落在新台幣0.8元至3.5元之間。

彭英偉說明，根據統計，目前單月約有400多萬份簡易報關會使用EZ WAY，占整體報關比例約7成，另有3成使用紙本委任等途徑，其中也包括長期委任。

關貿公司前身為「財政部貨物通關自動化規劃推行小組」，現在則是財政部直接投資具經營主導權事業，財政部為最大股東、截至今年4月底持股比例達36.11%。