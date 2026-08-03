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大陸產能過剩衝擊高雄石化業 賴瑞隆今要勞動部組專案小組協助

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
民進黨高雄市長候選人、立委賴瑞隆今天召集經濟部、勞動部跟石化業代表商討解方，勞動部次長李健鴻允諾就鋼鐵、石化業成立專案小組，盤點職缺需求助勞工過難關。賴瑞隆服務團隊提供
民進黨高雄市長候選人、立委賴瑞隆今天召集經濟部、勞動部跟石化業代表商討解方，勞動部次長李健鴻允諾就鋼鐵、石化業成立專案小組，盤點職缺需求助勞工過難關。賴瑞隆服務團隊提供

高雄信昌化工今年初解僱6成員工、台苯林園廠宣布10月1日起停產，約150名員工面臨失業，石化業人心惶惶，民進黨高雄市長候選人、立委賴瑞隆今天召集經濟部、勞動部跟石化業代表商討解方，勞動部次長李健鴻允諾就鋼鐵、石化業成立專案小組，盤點職缺需求助勞工過難關。

高雄石化業產值超過2000億元，中下游廠商分布在大社、林園等地，近年因中國大陸大型煉化產能持續提高，苯乙烯等大宗石化產品由高度依賴進口逐步轉為出口，去年總產能占全球逾4成，造成亞洲市場供給過剩、價格競爭加劇，石化廠區接連傳出中、下游工廠裁員、停工消息。

賴瑞隆今（3）日邀集經濟部次長何晉滄、勞動部次長李健鴻偕有關單位南下高雄，會同市府勞工局，深入聽取高雄市石化業產業總工會、產業園區廠商及傳產代表就產業升級、勞工保障及石化業發展的心聲。

現場產業界及工會代表踴躍發言，反映中國低價產品傾銷、能源及原物料成本攀升、碳費與淨零轉型壓力，並關注台苯林園廠宣布停產後，可能引發的連鎖效應。

賴瑞隆說，他第一時間掌握台苯關廠進度後，此次再邀集中央、地方共同研商，依法辦理只是最低標準，企業應以最大誠意從優提出安置方案，加強保障中高齡及留任員工權益。

賴瑞隆指出，石化業是基礎工業之母，面對全球產業轉型浪潮，不能讓勞工成為犧牲者。他支持工會提出降低營運及轉型成本、建立關廠預警與勞工安全網，以及推動石化業高值化、綠色化等訴求，並要求部會提出具體方案。

經濟部次長何晉滄應賴瑞隆的裁示，允諾高雄的產業輔導團與各產業團體建立直接對口、給予協助。

勞動部次長李健鴻表示，將針對台苯案成立協助專案，同時也會未雨綢繆，就高雄石化、鋼鐵業成立專案小組，全面擴大掌握可能的減產、關廠狀況，並積極盤點同業職缺需求，守護勞工權益。

至於台苯關廠受影響的147位員工，高雄市勞動局副局長皮忠謀則稱會一對一聯繫，全力協助後續優退、培訓及轉職推介。

民進黨高雄市長候選人、立委賴瑞隆今天召集經濟部、勞動部跟石化業代表商討解方，勞動部次長李健鴻允諾就鋼鐵、石化業成立專案小組，盤點職缺需求助勞工過難關。賴瑞隆服務團隊提供
民進黨高雄市長候選人、立委賴瑞隆今天召集經濟部、勞動部跟石化業代表商討解方，勞動部次長李健鴻允諾就鋼鐵、石化業成立專案小組，盤點職缺需求助勞工過難關。賴瑞隆服務團隊提供

勞動部 高雄 大陸

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