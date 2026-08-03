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退休金又變多！勞動基金大賺 新制勞退分紅每人11.6萬元再創高

生產良率差一截 中國研發DUV量產仍是警鐘

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2年大虧77億元 農業部出手增資農業金庫了！金額曝光

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

中華信評3日表示，台灣政府對全國農業金庫股份有限公司（農業金庫）進行的新一輪現金增資，應有助於該行在未來幾年維持允當等級的資本水準。同時，此次現金增資進一步印證中華信評的以下評估：農業金庫身為政府相關機構（government-related entity），因此獲得政府支持的可能性極高。

7月16日，農業金庫（twAAA/穩定/twA-1+）的最大股東農業部，透過發行新股為該行進行20億元的現金增資。中華信評認為，農業金庫因扮演關鍵性（critical）政策角色，以及與政府間存在非常強（very strong）的關聯性，而被歸類為政府相關機構。此次現金增資則凸顯了中華信評的前述看法。

中華信評認為，此次現金增資將有助於農業金庫維持與其先前基本情境假設約略一致的允當等級資本水準，以及充裕的資本緩衝空間。由於中華信評認為台灣政府將為該行提供堅定且持續的支持以維持其信用品質，中華信評已於先前在對該行進行預測分析時，將上述現金增資計劃納入考量。中華信評預估，完成現金增資之後，農業金庫2026年的風險調整後資本比將介於7.9%至8.3%之間，2027年至2028年的風險調整後資本比則將介於 7.2%至7.8%之間，皆維持在中華信評定義之允當等級資本水準範圍內。

農業金庫2025年淨損17億元、2024年淨損60億元。今年農業金庫表示已成功終結連續24個月虧損，自2025年9月起至今年6月已連續10個月維持單月獲利，上半年營運正式由虧轉盈；資產負債利差由負轉正，活期性存款占比倍數成長，核心獲利能力及資金結構均明顯改善。

農業部 增資 農業

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