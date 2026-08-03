勞動基金6月單月收益約771億 新制勞工平均分紅11萬續寫新高

勞動部勞動基金運用局今公布最新勞動基金績效情形，截至今年6月單月收益數約771億元，今年度上半年整體勞動基金收益數高達2.2兆元，累積收益率高達 28.46%，若以參與分配的1310萬有效勞退帳戶計算，平均每位勞工可分紅約11萬，再寫新高。

據勞金局今公布最新勞動基金運用情形指出，今年截至6月底，整體勞動基金規模為8兆8955億元，收益數為2兆2024億元，收益率為28.46％，單月收益為772億元；若加計受託管理的國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模達9兆8302億元。

其中新制勞退基金收益數為1兆5278.6億，收益率28.19%，以當前參與收益分配的新制勞退有效帳戶1310萬戶計算，平均每人可分紅11.16萬。

勞金局表示，回顧6月市場表現，月初中東局勢升溫，一度推升能源價格及避險需求，隨著緊張情勢逐步緩和，油價回落，市場風險情緒改善。台股方面，雖受國際情勢及市場獲利了結影響，指數劇烈震盪，然而在AI需求持續帶動下，半導體及相關供應鏈表現維持強勢，整體盤勢仍受惠出口表現亮眼及科技產業良好基本面，延續穩健表現。

根據今年截至6月底整體勞動基金統計，新制勞退基金規模為5兆7963.5億，收益率28.19%；舊制勞退基金規模1兆1622.6億，收益率40.74%；勞保基金規模1兆6820.7億，收益率25.17%；就保基金規模為1893億，收益率1.94%；勞職保基金規模為390.5億，收益率1.00%；積欠工資墊償基金規模為264.7億，收益率15.64%。

此外，受衛生福利部委託管理國民年金保險基金規模為9043.3億，收益率為26.98%；受農業部委託管理農民退休基金規模為303.5億元，收益率為36.96%。