無薪假升溫再回3,026人 金屬機電工業增200多人

勞動部3日公布最新一期減班休息（無薪假）為245家、3,026人。上期7月16日為231家、2,768人。此次增加14家、258人。其中，製造業為189家、2732人，較上期增加12家、238人。製造業約佔總人數之中八成，批發零售約佔一成多、近兩成。

勞動部條平司專委蔡瑩潔表示，此次增加人數較多，主要是有兩家公司，實施人數皆為100人以上，這兩家都是製造業之中的金屬機電工業，一家位於中部、一家位於南部，因為訂單減少而實施減班休息。受美國對等關稅影響的企業為192家、2564人，較上期增加8家、317人。

蔡瑩潔提到，從今年2月就是跟美國簽訂ART協議以來，減班休息人數大約在3,000人上下，此次3,026人，其實沒有很明顯的大幅增加情況，還是一個比較平穩的波動。

至於美國7月23日公布了反傾銷稅率，台灣稅率10%不疊加。蔡瑩潔說，從稅率實施到影響發酵會有時間差，尤其是產業面，可能會先有訂單受影響，最後才影響勞工的部分；由於台灣稅率是相對優惠的待遇，後續對於減班休息的影響，勞動部希望可以有比較正面的看待。

此外，上一期通報企業中有4家在減班休息屆期後不再通報或提前終止，計有121名員工恢復原本勞動條件。本期事業單位通報減班休息實施人數多在50人以下；實施期間多數為3個月(含)以下。

勞動部說明，目前通報減班休息的勞工朋友，有68.2%的企業(167家)為適用僱用安定措施的產業，有八成以上(83.4%，2,525人)員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

勞動部補充，若是通報減班休息的勞工朋友，非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時196元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬6,300元。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新台幣29,500元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。