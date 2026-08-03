勞動基金前六月大賺2.2兆元 新制勞退分紅11.8萬元又創高

勞動部3日公布最新勞動基金運用情形，截至6月底，整體勞動基金規模為8兆8,955億元，收益數為2兆2,024億元，收益率為28.46％；6月單月賺了771.7億元。若新制勞退收益數增加736.9億元至1兆5278.6億元。以目前參與收益分配的有效帳戶1,310萬戶計算，每位勞工平均可分紅高達11.6萬元。

新制勞退基金規模為5 兆7,963億元，收益率 28.19％；舊制勞退基金規模為1兆1,623億元，收益率40.74％；勞保基金規模為1兆6,821億元，收益率25.17％；就保基金規模為1,893億元，收益率1.94％；勞職保基金規模為390億元，收益率1.00％。

積欠工資墊償基金規模為265億元，收益率為15.64％。受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為9,043億元，收益率為26.98％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為303億元，收益率為36.96％。

勞動基金運用局表示，今年以來金融市場震盪劇烈，勞動基金秉持專業，持續追求穩定表現，以長期成果來看，整體勞動基金及國保基金近10年（2016~2026.06）平均收益率分別為12.24％及12.35％，近5年(2021~2026.06)平均收益率分別為15.85％及15.62％，投資績效穩健。

勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為目標，辦理各項投資以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低市場波動對基金收益影響。

回顧 6 月市場表現，月初中東局勢升溫，一度推升能源價格及避險需求，惟隨著緊張情勢逐步緩和，油價回落，市場風險情緒改善。

台股方面，雖受國際情勢及市場獲利了結影響，指數劇烈震盪，然而在 AI 需求持續帶動下，半導體及相關供應鏈表現維持強勢，整體盤勢仍受惠出口表現亮眼及科技產業良好基本面，延續穩健表現。

整體而言，全球金融市場持續受到美國貨幣政策、地緣政治及人工智慧（AI）產業發展等因素波動，市場持續震盪。勞動基金將持續維持穩健步伐，專注追求長期投資回報。

展望未來，國際貨幣基金 (IMF) 7月8日發布最新世界經濟展望報告，將2026年全球經濟成長率預測自4月的3.1％微幅下修至3.0％。

報告指出，儘管中東戰爭推升能源價格、打擊市場信心，但 AI 投資熱潮持續帶動科技需求，協助全球經濟維持韌性，不過仍警告中東衝突升級及AI 市場預期修正是未來經濟可能面臨的下行風險。

國內方面，國家發展委員會7月1日發布最新台灣採購經理人指數(PMI)，6月PMI微幅回跌0.7個百分點至60.7％，已連續9個月擴張，未來六個月展望指數64.2％亦呈現擴張，惟各產業展望仍相當分歧。

勞動基金運用局將持續密切掌握全球政經情勢，並因應情勢變化，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。