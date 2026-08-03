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訂單減少無薪假人數增258人 勞動部：近幾個月約維持在3000人

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
勞動部今日公布最新減少工時（無薪假）統計，事業單位計245家，實施人數3026人，較7月16日公布實施家數計231家，實施人數2768人相比，本次家數增加14家，人數增加258人。圖／聯合報系資料照片
勞動部今日公布最新減少工時（無薪假）統計，事業單位計245家，實施人數3026人，較7月16日公布實施家數計231家，實施人數2768人相比，本次家數增加14家，人數增加258人。圖／聯合報系資料照片

勞動部今公布最新勞雇雙方協商減少工時無薪假）統計，事業單位計245家，實施人數3026人，本次家數增加14家，人數增加258人。勞動部分析，主要是2家金屬機電工業業者訂單受到影響，但整體實施人數自2月以來近乎持平，無特別起伏。

據勞動部最新統計，本期計245家，實施人數3026人，較7月16日公布實施家數計231家，實施人數2768人相比，本次家數增加14家，人數增加258人；上一期通報企業中有4家在減班休息屆期後不再通報或提前終止，計有121名員工恢復原本勞動條件。本期事業單位通報減班休息實施人數多在50人以下；實施期間多數為3個月以下。

勞動條件及就業平等司專門委員蔡瑩潔表示，本期有2家實施人數較多，均為製造業底下的金屬機電工業，分別實施超過百人，主要是訂單受到影響，但整體來看，２月以來簽了「台美對等貿易協定」（ART）後，實施人數基本上都是維持在3000人左右，幾乎持平。

勞動部說明，目前通報減班休息的勞工，有68.2%的企業（167家）適用僱用安定措施的產業，有83.4%，即2525人可以申請薪資差額補貼，除員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給70%成薪資差額補貼。

勞動部 無薪假 工時

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