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林佳龍悼念黃崇仁辭世 以台灣心開創產業、培育人才

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

力積電董事長黃崇仁日前辭世，外交部林佳龍透過社群平台表追思與悼念。林佳龍表示，前一天黃崇仁才欣然答應擔任「無人機國際學院」董事，準備以多年累積的產業經驗與國際人脈，持續為台灣培育人才、連結世界，未料隔日即傳來噩耗，令他深感震驚、惋惜與不捨，「心中有太多難以言喻的遺憾」。

林佳龍表示，許多人形容黃崇仁是「九命怪貓」，但在他心中，這個稱號代表的是黃崇仁一生面對困境從不低頭，以樂觀與堅韌不斷突破挑戰的精神。黃崇仁從台灣大學物理系畢業後赴美取得醫學博士，返台任教後毅然投入當時台灣剛起步的資訊產業，從創立力捷電腦，到跨足半導體、創辦力晶，始終站在台灣產業轉型的前線。

林佳龍指出，即使歷經金融風暴、DRAM價格崩跌及企業下市等低谷，黃崇仁仍帶領團隊重新出發，成功推動企業由記憶體製造轉型至晶圓代工，最終帶領力積電重返市場。這段歷程充分展現台灣企業家在逆境中永不放棄、勇於調整方向、再為產業開創新局的精神。

林佳龍表示，黃崇仁不僅是傑出的企業家，也是一位深具人文關懷的文化人。多年來透過力晶文化基金會支持國內音樂家及藝文團體，協助許多優秀創作者站上舞台，將企業成就轉化為滋養台灣文化的重要力量。近日許多藝文界朋友紛紛發文追思，也讓外界看見黃崇仁溫暖、厚道且不張揚的一面。

林佳龍提到，自己與黃崇仁結識於2022年，當時黃崇仁親自致電鼓勵他投入新北市長選舉，兩人因此熟識。隨著林佳龍歷任不同公職，雙方也持續就科技產業、經貿外交及國際布局等議題深入交流。近年黃崇仁積極投入台灣與印度、法國等國的科技合作，林佳龍也經常前往請益產業趨勢、科技發展及全球布局，黃崇仁總是以企業家的務實眼光，提醒如何掌握國際局勢，並始終相信台灣擁有更大的舞台。

林佳龍表示，最後一次與黃崇仁見面是在法國國慶酒會，當時兩人留下了一張合影，「如今再看這張照片，心中更感到不捨」。他也特別珍惜黃崇仁曾為其著作《經濟日不落國：新國際雁行聯合艦隊》撰寫推薦序，文中肯定台灣應以半導體為基礎，將研發、設計與製造優勢延伸至智慧醫療、智慧城市、電動車及無人機等產業，如今回顧，也像是黃崇仁對台灣未來的深切期許。

林佳龍表示，黃崇仁不僅是值得敬重的企業領袖，更是一位能夠一起討論理想、國家發展、國際局勢與未來願景的忘年之交，「這份情誼，隨著他的辭世，我將長留心中」。林佳龍最後向黃崇仁董事長的家屬、力積電團隊，以及所有懷念他的親友致上最深切的慰問與哀悼，他也強調，黃崇仁雖已離開，但他生前始終相信的台灣、所留下的精神與典範，將持續照亮這片土地。

黃崇仁 林佳龍 外交部

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