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進口車關稅降到0反而競爭更好！王世堅砲轟經濟部「胡說八道」、財政部淪為小弟
立法委員王世堅日前在質詢財政部長莊翠雲時提出強烈質疑，主張應將進口車關稅直接降至零，還給全台灣車輛消費者享用價廉物美車輛的權利。
他直言財政部送交的報告內容完全在替經濟部護航，甚至流於「經濟部的小弟」，失去了財政機關原本應有的務實與嚴謹。
針對經濟部報告指出「關稅驟降至零將導致國產車廠撤離，影響8.26萬名從業人員生計與847億元產值」，王世堅砲轟此說法完全是「危言聳聽、胡說八道」。他將國內汽車產業結構拆解分析：
整車製造業者
實際從業人員僅約1.1萬人，政府保護特定本土車企70多年，對方卻不思本業發展，反而跑去做租賃事業，成為「有牌的地下錢莊」，不值得繼續以高關稅保護。
汽車零組件業者
涵蓋8萬多名勤奮工作的人員，實力極強；台灣汽車零組件每年外銷出口金額高達1,329億元，是出口美國的第十大商品。
零組件產業高達八成市場在國外，關稅降至零不僅不會受到負面衝擊，甚至競爭力會更強。
在稅務評估方面，王世堅指責財政部將「關稅」與「貨物稅」混為一談...
他強調，委員提案僅係調降進口關稅，進口車的貨物稅依然照常課徵；隨著關稅降低、進口車數量大增，國家收到的貨物稅總額自然會同步成長，財政部不應將稅損膨脹計算至500億元以上來嚇唬大眾。
財政部長莊翠雲回應表示，財政部與經濟部同屬行政團隊，海關關稅除了稅收考量外，更攸關國內產業影響，而產業主管機關為經濟部。
列席的經濟部產業發展署副署長則坦言，國內汽車零組件確實有接近八成用於外銷出口，證實外銷實力確為產業主力。
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