進口車關稅降到0反而競爭更好！王世堅砲轟經濟部「胡說八道」、財政部淪為小弟

立法委員王世堅日前在質詢財政部長莊翠雲時提出強烈質疑，主張應將進口車關稅直接降至零，還給全台灣車輛消費者享用價廉物美車輛的權利。

他直言財政部送交的報告內容完全在替經濟部護航，甚至流於「經濟部的小弟」，失去了財政機關原本應有的務實與嚴謹。

針對經濟部報告指出「關稅驟降至零將導致國產車廠撤離，影響8.26萬名從業人員生計與847億元產值」，王世堅砲轟此說法完全是「危言聳聽、胡說八道」。他將國內汽車產業結構拆解分析：

實際從業人員僅約1.1萬人，政府保護特定本土車企70多年，對方卻不思本業發展，反而跑去做租賃事業，成為「有牌的地下錢莊」，不值得繼續以高關稅保護。

汽車零組件業者

涵蓋8萬多名勤奮工作的人員，實力極強；台灣汽車零組件每年外銷出口金額高達1,329億元，是出口美國的第十大商品。

零組件產業高達八成市場在國外，關稅降至零不僅不會受到負面衝擊，甚至競爭力會更強。