能源管理法修法衝擊400家用電大戶 工總提三建議盼兼顧供電與產業發展

全國工業總會3日表示，立法院目前正在排審《能源管理法》修正草案，新法擬強制用電大戶設置發電、儲能設施，一旦通過將造成逾400家半導體、光電、鋼鐵、石化及AI資料中心將受到影響，工總對此提出三大建議，呼籲放寬適用範圍並納替代方案。

工總表示，5MW以上用電大戶，均須依照再生能源發展條例及子法規定，履行建置契約容量10%的再生能源義務。然立法院目前正排審的《能源管理法》修正草案，第10條增訂第4項明定能源用戶簽訂用電契約，契約容量達一定容量者，應於一定期限內設置一定裝置容量以上的自用發電設備及儲能設備，以提升能源用戶的能源自給能力，降低對電網過度依賴。

工總提醒，此項修正條文一旦通過，門檻依然是強制5MW以上用電大戶設置自有發電設備及儲能設備，估約400多家半導體、光電、鋼鐵、石化及AI資料中心將受到影響，鑑於此次能源管理法修正攸關產業發展甚鉅，工業總會爰彙整產業公會意見，提供立法院作為修法討論時參考：

一、依內政部建築物設定太陽光電發電裝置標準，規定超過一定規模「新建、增建或改建」新建築屋頂才須建置太陽光電板。由於事業單位既有廠區沒有足夠的空間設置儲能及發電設備，加上法律不溯及既往原則，建議修正草案要求設置自用發電設備及儲能設備，應僅適用於擴廠或新設投資案。

二、由於目前儲能設備尚有安全疑慮，且保險公司多拒保儲能設備，認為安全性與技術風險仍未獲認可。因此，宜循序漸進俟技術成熟後，再要求用電大戶設置儲能設備，建議將「自用發電裝置「及」儲能裝置」修改為「或」，給予企業選擇彈性。

三、除了設置自用發電設備或儲能設備外，一併建議納入「替代方案」文字，如繳納代金、購買再生能源憑證及「需量競價與需量反應」等非裝置性方案，讓企業有更多元的替代解決方式。

綜合上述三點意見，產業界建議能源管理法第10條第4項文字修正為：「新設能源用戶所簽訂之用電契約，其契約容量達一定容量者，應於一定期限內設置一定裝置容量以上之自用發電設備、儲能設備或其他替代方案」，既可達到降低對電網過度依賴，也能兼顧產業發展。

最後，何謂用電大戶、一定期限與設置一定裝置容量以上的自用發電設備、儲能設備或其他替代方案，未來經濟部訂定子法時，應與產業界充分溝通，排除經營實務窒礙難行的問題，以降低對產業發展與營運的衝擊。