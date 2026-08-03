能源管理法修法 工總：應與產業界充分溝通

經濟部擬修能源管理法，要求契約容量5MW以上須自設發電設備，工總表示，經濟部應與產業界充分溝通，排除經營實務窒礙難行的問題，以降低對產業發展與營運的衝擊。

工總表示，立法院正排審能源管理法修正草案，其中第10條增訂第4項規定，明定能源用戶所簽訂用電契約，契約容量達一定容量者，應於一定期限內，設置一定裝置容量以上的自用發電設備及儲能設備，目的是提升能源用戶的能源自給能力，降低對電網過度依賴。

工總指出，此項修正條文一旦通過，如門檻依然是強制5MW以上用電大戶設置自有發電設備及儲能設備，估約400多家半導體、光電、鋼鐵、石化及AI資料中心將受到影響，鑑於此次能源管理法修正攸關產業發展甚鉅。

工總表示，依內政部建築物設定太陽光電發電裝置標準，規定超過一定規模「新建、增建或改建」新建築屋頂才須建置太陽光電板，由於事業單位既有廠區沒有足夠的空間設置儲能及發電設備，加上法律不溯及既往原則，建議修正草案要求設置自用發電設備及儲能設備，應僅適用於擴廠或新設投資案。

工總也說，目前儲能設備尚有安全疑慮，且保險公司多拒保儲能設備，認為安全性與技術風險仍未獲認可，因此，宜循序漸進俟技術成熟後，再要求用電大戶設置儲能設備，建議將「自用發電裝置「及」儲能裝置」修改為「或」，給予企業選擇彈性。

工總指出，除了設置自用發電設備或儲能設備外，一併建議納入「替代方案」文字，如繳納代金、購買再生能源憑證及「需量競價與需量反應」等非裝置性方案，讓企業有更多元的替代解決方式。

因此，工總表示，產業界建議能源管理法第10條第4項文字修正為：「新設能源用戶所簽訂之用電契約，其契約容量達一定容量者，應於一定期限內設置一定裝置容量以上之自用發電設備、儲能設備或其他替代方案」，既可達到降低對電網過度依賴，也能兼顧產業發展。

工總則表示，何謂用電大戶、一定期限與設置一定裝置容量以上的自用發電設備、儲能設備或其他替代方案，未來經濟部訂定子法時，應與產業界充分溝通，排除經營實務窒礙難行的問題，以降低對產業發展與營運的衝擊。