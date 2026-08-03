中央政府總預算案 科技、公建、社福大加碼

行政院本月將拍板中央政府總預算案，包含科技、重大公共建設、社福等預算，預料都將大加碼，以符合AI新十大建設推展、人口對策新戰略等政策目標。

賴清德總統520就任二周年提出「人口對策新戰略」，包括0至18歲兒少成長津貼等家庭支持方案，將於明年上路，也將編列於明年中央政府總預算案，總規模達3,800億元，新增2,050億元，將編列於衛福部公務預算，帶動整體社福支出成長。

另外在科技預算方面，國科會日前已公布，預計2027年編列科技預算1,768億元，較今年度增加103億元、年增6.2%，尚不含基金預算。其中包含基礎科研增加27億元、施政計畫增加8億元、重點政策增加68億元，將支應AI、半導體、量子科技及前瞻科研等政策布局，持續強化台灣科技競爭力。

公共建設預算方面，國發會日前也已說明，將匡列中央公務預算3,789億元，寫下至少十年新高，較今年的2,883億元成長31.4%，尚不含基金預算。這部分也將納入中央政府總預算，作為推動重大基建重要財源。

此外，行政院日前已拍板明年軍公教調薪4%，適用軍公教、技工工友及約聘僱人員，約72萬人受惠，所需經費約383億元。