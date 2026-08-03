明年歲出歲入估雙雙突破3兆 受經濟成長、台股熱絡稅收將躍增

行政院正編列2027年中央政府總預算案，據了解，2027年歲入、歲出編列雙雙破3兆元，且都再創歷年新高，主計總處上周已向行政院長卓榮泰報告初步規劃，本月將向賴清德總統報告後，送行政院會通過。

儘管今年度預算尚未經立法院三讀，但行政院已快馬加鞭編列明年度預算，上周主計總處已向卓揆報告。

值得關注的是，今年歲入因為財劃法修法後，部分財源下放中央，使今年度中央政府歲入僅編列2.8兆元，較去年減少3,000多億元。而受惠於經濟成長、台股成交量放大，明年歲入光稅收部分就有機會超過3兆元，將顯著成長，再加上盈餘、規費、財產收入等，明年總歲入規模將再寫新紀錄。

財政部去年編列稅收預算時較為保守，僅編列約2.48兆元，日前立法院財委會審查過程中，立委已加碼6,000億元，也就是說，今年最終三讀通過的稅收預算，就很有可能超過3兆元。

財政部編列明年稅收預算時，主要關注往年稅收徵起情況、經濟成長率、台股成交值、上市櫃公司財報等。其中，最受關注的證交稅，今年上半年已徵收3,336億元，全年可望衝破6,000億元，已成為重要稅收財源，明年預算編列情形受矚。

至於歲出部分，今年歲出超過3兆元，主要以國防經費、公共建設、科技發展、醫療社福等預算成長較多。明年則包含科技預算、公共建設預算都將進一步成長，軍公教加薪預算也將納入，推升歲出預算數。

另外立院去年底三讀通過勞保條例修正案，將勞保撥補入法，勞動部當時也表示，希望爭取不低於1,000億元撥補勞保，今年是否再有千億預算支持勞保財務，亦是關注焦點。

依據往年時程，行政院預計8月底前完成2027年度中央政府總預算案，經行政院會通過後送交立法院審議。隨著重大建設、科技發展、軍公教調薪及人口政策等陸續納入，明年度總預算歲出規模可望再創新高。

在行政院編列2027年度中央政府總預算案的同時，立法院迄今仍未完成今年度中央政府總預算案審議。

行政院日前已多次表示，今年度中央政府總預算案送交立法院審議已逾300天，延宕時間已寫下歷史紀錄，而行政院即將提出明年度總預算，呼籲立法院儘速完成審查，避免因預算延誤影響各項民生政策、重大公共建設及政府施政推動，讓國家運作儘速回歸憲政常軌。