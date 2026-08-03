傳日美聯手阻貶日圓 干預市場時機罕見

共同社和讀賣新聞等日媒及路透一、二日引述日本當局相關人士報導，日本財務大臣片山皋月今天將宣布，日美會採取行動，聯手阻貶日圓。對此，日本財務省和美國財政部官員尚未置評。日本富士新聞網（ＦＮＮ）報導形容，美國此舉是對日本的「掩護射擊」。

片山可能宣示日美共同遏止日圓過度貶值的決心。她將首度公開證實日美已採取聯合行動且持續進行。

對於並非出於實際需求的投機行為而使日圓貶值，美日當局將展現不會袖手旁觀的態度，以達到安定市場的目標。

美日當局近來多次進場買進日圓。日本當局原計畫在對外緊守「不予置評」立場的同時，低調暗示美方給予支持；但隨著日本國內外媒體披露日美已聯手，與美國財長貝森特七月卅一日在大衛營開內閣會議時，桌上一張寫有待辦事項為買進鉅額日圓的便條曝光，讓日本當局可能改變策略，改為公開宣布日美已聯手干預日圓匯率。

聯手干預通常能對市場造成更大影響。美日當局一九九八年亞洲金融危機與二○一一年三一一東日本大震災後，聯手干預匯市。不過，由於目前並非處於金融危機或發生重大天災，因此兩國當局這次聯手干預的時機可謂罕見。

日本財務省也罕見在其社媒Ｘ的官方帳號以英文寫道，日本貨幣當局擁有廣泛工具，可因應市場的流動性需求；日本可運用美國聯準會（Fed）的機制，以美國公債為擔保，取得臨時性的美元流動性。

總行在日本神戶市的「港銀行」策略師苅谷將吾認為，日圓持續貶值的趨勢，逐漸出現轉折的可能性正在變大。日本岡三證券策略師武部力也同樣認為，自貝森特五月訪日以來，日美似乎正日益加強在外匯市場上的合作。