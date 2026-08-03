銀行抱怨 青安貸後管理耗時費工

青安三點○上路，新制針對結婚、育兒家庭提高貸款額度，但也加重承貸銀行貸後管理的責任。多家公股行庫主管指出，相較一般房貸，承作青安貸款除了利息收益較低，未來還需持續追蹤貸款人婚育資格變動，甚至重新認定優惠資格、調整貸款條件，對第一線行員「等於一次房貸花雙倍時間」。

目前承作青安三點○僅台銀等八家公股行庫，行庫私下坦言，政策上當然會配合，但也會按照授信５Ｐ原則考慮，條件符合只是初步篩選，只要個人信用條件不夠好，恐怕還是會建議辦理一般房貸。

大型行庫主管說，一般房貸完成核貸、撥款後，只要借款人正常繳款，後續多依一般授信管理即可；但青安三點○未來須因婚育資格變動重新審查、調整或追回優惠，承辦人員就得重新通知客戶、確認資格、蒐集文件，必要時還須與主管機關確認認定方式，辦一件青安房貸，但投入的人力幾乎可處理兩件一般房貸。

行庫主管指出，銀行承作青安三點○須補貼半碼（○點一二五個百分點）。以貸款一千萬元估算，銀行一年約少收一點二五萬元利息；若貸款一千五百萬元，一年約少收一點九萬元。相較一般房貸，青安貸款的收益較低。

「難道銀行要每年詢問客戶有沒有離婚、孩子由誰監護嗎？」銀行主管表示，婚姻及親權狀況屬於個人身分資料，除非借款人主動通知，否則銀行未必能即時掌握；銀行勢必要建立定期查核、通知及追蹤制度，不僅增加人力成本，也容易衍生責任歸屬問題。

類似情況並非沒有前例，央行先前放寬實質換屋族貸款限制時，要求借款人須在貸款撥款後十八個月內出售原有住宅，相較之下，青安三點○涉及婚姻及監護權變動，執行難度可能更高。房屋是否出售，至少還能透過地政資料或借款人提出的權利異動文件確認；但離婚、再婚、子女監護權轉移等家庭狀況，銀行未必有權限主動查詢，也不可能要求承辦人員長期逐戶聯絡。銀行主管形容，「房子賣了沒有，至少定期在十八個月時確認就好；但客戶隨時可能離婚、孩子歸誰，銀行很難及早知道。」

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，銀行在貸款利息補貼期間還得持續掌握申貸人的婚姻狀況，行政成本不低；若申貸人的離婚屬於非自願，終止補貼恐被視為懲罰條款。