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青安3.0審核加嚴 貸好貸滿門檻高

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
青安三點○上路，其中針對婚育家庭提高貸款最高額度。但銀行提醒，不是符合資格就能貸足。聯合報系資料照
青安三點○上路，其中針對婚育家庭提高貸款最高額度。但銀行提醒，不是符合資格就能貸足。聯合報系資料照

青安三點○自八月一日上路，今天是民眾可申貸的第一個工作日，新制將新婚家庭最高貸款額度提高至一二○○萬元，育有未成年子女家庭額度一五○○萬元。不過，銀行主管提醒，從申請、核貸到銀行撥款，婚育資格只要發生變化，適用額度就可能不同；至於已向銀行送件的購屋族，只要還未撥款，也可以重新申請。

銀行主管表示，七月卅一日前已申請青安貸款、但銀行尚未撥款者，可重新選擇青安三點○。舉例來說，夫妻七月已用一般青安額度申請一千萬元，確認符合新婚或育兒資格，只要銀行尚未撥款，今天就可提出結婚、胎兒或子女等證明，撤銷原申請，並在同一天以同一間房屋重新申請青安三點○。

即使重新送件時，已超過房屋所有權移轉登記日六個月，只要原申請日仍在六個月期限內，就不受影響；但申請人選定重新申請後不得再次變更。若原貸款已經撥款，則不能再以增貸、轉貸或改貸方式，把金額提高至一二○○萬或一五○○萬元。

銀行主管提醒，新婚一二○○萬元、育兒一五○○萬元只是政策提供的最高額度，不是符合資格就一定能貸足。銀行仍會依申請人的收入、負債、信用狀況、還款能力及房屋擔保價值進行審核。

例如，一個育有未成年子女的家庭購買兩千萬元住宅，雖然政策額度上限為一五○○萬元，銀行仍會因申請人已有車貸、信貸或收入不足，核給較低額度或降低貸款成數。

此外，受限於這次新增的排富條款，借款人年所得超過兩百萬元，或「房屋總價」與「銀行鑑價」取高後，超過各地區規定上限，也不得適用青安三點○。

另外民眾最關注的是婚育資格在撥款前後發生變化，處理也不同。新婚申請人若在撥款前離婚，最高額度即回到一般戶的一千萬元；以未成年子女資格申請者，若撥款前子女已成年，同樣改按一般戶規定辦理。

若貸款已經撥款後才離婚，配偶死亡除外，一千萬元以上的貸款部分將停止利息補貼，已領取的不符資格補貼也須追回。銀行若查出婚姻關係虛偽不實，則自撥款日起停止補貼並追回已補貼利息。

房屋如何使用也是容易踩線的地方。青安貸款要求實際自住，即使屋主本人仍住在房屋內，只把其中一間空房出租，也不符合自住規定；整戶出租、頂樓加蓋出租或作為公益出租人出租，同樣不符資格。

此外，共同購屋也要留意持分。假設兩人各持有房屋二分之一，只有其中一人符合育兒資格，該申請人最高青安額度按持分計算為七五○萬元。

民眾看屋及安排自備款時，不能只用政策最高額度估算，仍應先將婚育資格、共同持分及銀行實際核貸結果一併納入。

青安貸款 額度 門檻 青安3.0 育兒族

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