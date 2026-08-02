台股上演急跌急彈震盪周 展望後市多空因素一次看

台股上周經歷劇烈震盪，先在3個交易日重挫逾3700點，隨後單日大漲3186.45點，創史上最大漲點，不過反彈氣勢未能延續，台指期夜盤再跌逾千點。法人指出，本周台股能否延續反彈，將觀察美股及日韓股市走勢、外資籌碼變化，以及AI產業基本面是否仍具支撐。

台股上周走勢峰迴路轉，歷經7月28、29、30日3天下跌約3700點後，周五大漲3186.45點，收在43119.75點，創史上最大漲點，台積電等權值股罕見漲停，振奮投資市場，不過全周指數如乘坐雲霄飛車，累積下跌535.09點。

觀察7月累計下跌3006.16點，若從6月23日盤中歷史高點48218.87點，至7月29日39384.85點計算，區間震盪高達8834點。

根據台灣證券交易所統計，上市公司最新總市值為新台幣140兆8481億元，較上周減少約1.73兆元，驚險守住140兆元大關。

展望股市後續，觀察多空因素包括亞馬遜股票大漲15%，微軟、輝達漲約3%；那斯達克指數上漲251.68點，漲幅1%，費城半導體指數小漲8.087點，漲幅0.07%。記憶體大廠美光下跌近6%，ASML、AMD收黑。台積電美國存託憑證（ADR）上漲0.94美元，漲幅約0.23%。

日韓股市強彈 海力士ADR震盪牽動市場信心

一連串優於預期的企業財報激勵市場情緒，東京股巿包括資料中心和挖礦概念股在內的人工智慧（AI）相關股票，隨著晶片製造商全面反彈而上漲。日股基準日經225指數上漲2494.59點或4.03%，收64362.02點。

韓國綜合股價指數（KOSPI）終場漲1001.89點或17.91%，收報6595.45點，創下史上單日最大漲幅。科技巨擘三星電子（Samsung Electronic）股價勁揚逾20%，記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）則飆升30%。

不過分析師提醒，SK hynix ADR開高震盪走低，終場下跌逾3.5%，恐影響投資人信心；韓國股市近期牽動國際股市走向，後續仍將是市場關注焦點，尤以高頻寬記憶體（HBM）龍頭廠SK海力士最受矚目。

此外，台指期夜盤走勢疲弱，震盪走低，下挫1077點，收在42650點，恐不利下周一走勢。資深分析師王兆立說，台積電期貨夜盤下跌74元，滑落至2361元，是影響台指期夜盤走跌的一大關鍵，預期台股短期將呈現箱型整理格局。

聯準會29日決議利率維持在3.50%至3.75%，但12名委員中有3人反對，主張應調升0.25個百分點，凸顯聯準會內部要求採取行動應對通膨的壓力正在持續累積。

投顧認為，利率維持是預料中的事，但Fed會後發言凸顯決策立場持續偏鷹，通膨率仍高於委員會2%的目標，抗通膨決心不變，可能影響投資市場信心，但認為到年底以前利率大多維持不動。

AI題材與外資籌碼成關鍵 法人觀察輝達財報動向

永豐投顧指出，8月對台股來說是題材相對少的月份，盤勢容易被籌碼面主導而不是被基本面推動。市場靜待8月26日的輝達財報，雲端業者的資本支出計畫會不會繼續往上調、市場對2027到2028年的獲利預估是否有機會重新上修，將決定能否重新為整體AI點火。

籌碼面而言，永豐投顧分析，7月外資單月賣超逾新台幣7000億元，外資逐漸把持股部位下降，投信持股比重上升，外資賣壓量體較大、投信買盤未能撐起，台股最終走向修正，本次回檔要打底轉強，外資的態度至關重要。

資深分析師劉坤錫說，台股7月31日強勢反彈，不過，市場量能不足，台股難以「V轉」向上，需要時間整理，半年線是重要支撐關卡，不宜跌破。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股短期底部已浮現，展開強勢反彈，意味著中長期多頭趨勢維持不變，指數初步有機會挑戰季線44089點。

台新投顧總經理黃文清表示，台股近期加速修正，短線已至低點，測試半年線後反彈，是短線修正告一段落的重要訊號，代表市場有望擺脫恐慌性賣壓，進入震盪整理階段，相關族群止跌回升，有助改善市場投資情緒。不過，短期內仍不易出現V型反轉。