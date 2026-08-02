點亮半導體園區！台電高雄楠梓「雄積三、四線」完工送電 供電量翻倍

因應南部科學園區高雄第三園區（楠梓園區）半導體產業發展的電力需求，並強化高雄地區整體供電穩定性，台電自 2025 年推動興建「高雄～雄積三、四（高雄～高煉）輸電線路工程」，1日正式竣工送電。台電指出，楠梓園區目前用電需求量約 400MW（百萬瓦），工程完工後供電能力可提升至逾 1000MW，大幅強化園區供電品質。

台電表示，「高雄～雄積三、四線」輸電線路工程自去（2025）年 5 月起動工，線路全長約 9.6 公里，施工範圍涵蓋高雄市三民、鼓山及左營區。為加速工程進度，並降低封路交通影響，台電透過增加工班、適當延長工時並採安全併行施工等管理措施，工期自原訂 42 個月大幅縮減至 15 個月，提前逾 2 年完工。

台電說明，新輸電線路兼顧園區初期161kV（千伏）及後續升級 345kV 用電需求彈性，昨日線路正式送電，台電董事長曾文生、總經理郭天合與第一線同仁共同見證高雄關鍵電力建設啟用。台電特別感謝高雄市政府、民意代表全力協助，及高雄市民於施工期間的體諒，攜手強化電力韌性、點亮在地產業發展。