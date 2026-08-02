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外銷訂單生產版圖大挪移 台製已逾52% 美國生產2倍速成長

聯合報／ 記者江睿智／台北報導

全球政經板塊大轉移。經濟部統計指出，受惠人工智慧（ＡＩ）及雲端運算需求攀升，以國內生產為主的ＩＣ製造及伺服器訂單大幅成長，推升二○二五年我外銷訂單國內生產比至百分之五十二點九；中國大陸及香港生產比率降至百分之廿六點二，首度跌破三成。兩者皆寫下有統計以來近十六年新局面。

根據經濟部去年外銷訂單海外生產實況調查指出，大陸及香港生產占比跌至百分之廿六點二，較前一年大跌六點九個百分點，東協生產比續攀升至百分之十一點三，較二○二四年增加二點一個百分點。

而我外銷訂單台灣生產比二○二四年超過百分之五十、來到百分之五十一點三，二○二五年再攀升至百分之五十二點九，主因高階晶圓製造及伺服器主要生產基地就在台灣。整體情勢反映美中貿易戰及全球供應鏈重組，台商紛紛將生產基地移回台灣或轉到東協布局。

至於海外生產原因，調查指出，複選情況下有百分之五十一點七廠商「配合客戶要求」為海外生產原因首位；其次為「生產成本低廉」；「當地原材物料供應方便」居第三，顯示原材物料供應順暢，持續受到重視。

經濟部統計顯示，近年台積電及資通訊業者紛紛赴美投資，我外銷訂單美國生產比由二○二四年的百分之○點五，提升至二○二五年的百分之一點七，可說是以二倍速度成長中。

另外，經濟部調查指出，去年有一一五家企業進行跨國產線擴充或新設產線，地點除台灣、東協、中國大陸及香港等地外，也有百分之六業者選擇美國、百分之七點八業者在美國新設產線，選擇美國比率也在增加中。

外銷訂單 美國 東協

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