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我外銷訂單「美國製造」比重 二倍速成長
經濟部統計顯示，近年台積電（2330）及資通訊業者紛紛赴美投資，我外銷訂單美國生產比由2024年0.5%，提升至2025年的1.7%，可說是以二倍速度成長中。
過去以來，中國大陸及香港，東協的越南、泰國、印尼等一直是我台商海外生產基地，但在川普2.0關稅政策下，我台積電、伺服器業者近年紛紛往美國布局。經濟部統計也是自2024年起開始統計「美國生產」占比。
因為半導體先進製程或高階伺服器因為附加價值高，未來若隨美國投資、生產愈來愈多，是否擠下國內生產占比？對此，經濟部官員分析，台積電先進製程主要基地仍在台灣，它在美國生產會增加，但在台灣生產也會增加，應該還是台灣生產比重較大。
經濟部統計指出，我外銷訂單2025年美洲生產占比5.0%，其中美國占1.7%，以電子、資訊通信產品在美國生產占比偏高。
另外，經濟部調查指出，去年有115家進行跨國產線擴充或新設產線，擴產地點除了台灣、東協、中國大陸及香港等地外，也有6%業者選擇美國擴充產線。
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