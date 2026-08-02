外銷訂單生產地點大挪移 在台占比去年升至52.9%、陸港首度跌破三成

全球政經板塊大轉移。經濟部統計指出，受惠AI及雲端運算需求攀升，以國內生產為主的IC製造及伺服器訂單大幅成長，推升2025年我外銷訂單國內生產比至52.9%；中國大陸及香港生產比率降至26.2%，首度跌破三成。兩者皆寫下有統計以來近16年新局面。

根據經濟部2025年外銷訂單海外生產實況調查指出，大陸及香港生產占比跌至26.2%，較前一年大跌6.9個百分點。相較之下，東協生產比續攀升至11.3%，較2024年增加2.1個百分點，其中以越南占4.5%最高、泰國占1.5%。整體情勢反映美中貿易戰及全球供應鏈重組，台商紛紛將生產基地移回台灣或轉到東協布局。

我外銷訂單台灣生產比2024年超過50%來到51.3%，2025年再攀升至52.9%，主因高階晶圓製造及伺服器主要生產基地就在台灣。

至於海外生產原因，調查指出，複選情況下，有51.7%廠商係「配合客戶要求」為海外生產原因首位；其次為「生產成本低廉」占47.9%，顯示考量獲利，生產成本仍是推動廠商海外布局重要因素；「當地原材物料供應方便」占32.2%居第三，顯示原材物料供應順暢，持續受到重視。

我海外生產貨品轉銷第三國占比續升。統計顯示，外銷訂單海外生產貨品銷售流向，以「轉銷第三國」占71.5%最高，較上年上升1.6個百分點， 其次為「當地銷售」占22.1%，較上年下降2.5個百分點，「回銷國內」占6.5%。

按貨品別觀察，經濟部分析，除居供應鏈中上游之光學器材及電子產品以「當地銷售」占比最高外，餘各貨品皆以「轉銷第三國」為主，其中資訊通信產品86.2%、機械83.4%、基本金屬73.7%；「回銷國內」以化學品23.7%最高，主因半導體及電子用化學材料回銷國內比重較高。

值得注意的是，在中港生產貨品出口至美國比重持續降低。調查顯示，中港生產之外銷訂單，僅14.8%貨品「出口至美國」，較上年下降4.7個百分點；53.2%「出口至其他地區」，較前一年續增。經濟部分析，主因筆電廠商接單減少，加上美中貿易紛爭干擾，業者將出口至美國貨品轉由國內或其他海外據點生產。