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高齡健康產業博覽會 吸睛

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

生策會與政府跨部會共同主辦的「第三屆高齡健康產業博覽會」將自7日登場，一連三天。今年博覽會共設置1,380個攤位、規模比去年成長15%，規模再創新高，涵蓋健康照護、食衣住行育樂、金融服務、宜居城市、運動活力及高齡就業六大領域。

生策會副會長沈榮津指出，他近年提出「長壽新經濟」的概念，核心精神就是改變過去將老人家視為社會負擔的觀念，轉而將其視為帶動經濟發展的新引擎。此次博覽會完整呈現「長壽新經濟」帶來的新商機。

在健康照護方面，國內各大醫療體系將攜手建豐健康科技、上頂醫學影像、梅科科技、長聯科技等業者，展出整合照護方案、AI跌倒評估、腦神經年齡檢測及生成式照護機器人等創新應用。

食衣住行育樂方面，食品業者推出高蛋白飲品、軟質餐及調理包；紡織業者展出科技足墊、機能服飾及電熱衣物；讓高齡生活由「有人照顧」邁向「活得精彩」。

生策會 沈榮津 老人 就業

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