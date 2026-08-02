7月出口熱估寫連33紅！金額約760億至788億美元 年增率上看39%

財政部7日將公布2026年7月出口統計。財政部表示，全球經貿前景仍受地緣政治衝突、美國關稅政策調整等不確定因素影響，但隨AI應用持續拓展，帶動算力及相關供應鏈需求攀升，預估7月出口將落在760億至788億美元之間，年增約34％至39％，連續33個月正成長已是勝券在握。

6月出口規模值748.3億美元、創下歷年單月第三高，年增率高達40.3％，為連續32個月的正成長，表現可說是強勁有力；累計今年1至6月的出口規模為4,166.6億美元，創歷年同期新高，年增47.1％，為歷年同期次高，僅次於2010年。

財政部官員分析，6月出口強勁有四大背景因素，全球經濟雖受中東地緣政治動盪干擾，不過，到目前為止，仍沒有偏離成長軌道，AI商機可說風生水起，使得高階晶片、伺服器以及關鍵零組件的需求動能相當強勁；行動裝置等科技新品的備貨周期啟動；電子產業鏈仍處於一個供需比較緊俏的狀況，也引發出口報價的調整效應。

同時， 6月的進口表現相當亮麗，來到626.3億美元，為歷年單月新高，年增率為51.8％，這主要反映整個AI供應鏈的全球分工，其次是出口衍生需求的擴張，再來是國內半導體大廠擴大資本性的採購，最後則是受到國際原物料行情持續處於高檔的影響。

6月對五大出口市場齊步向上，綜觀上半年的總出超為974.1億美元，其中對美國出超就來到1,040億美元，為同期新高，金額不僅大於總出超，更是讓美國成為我國最大出超來源國；至於我國對南韓製造的記憶體高度仰賴，則是讓南韓成為我國最大入超國，上半年入超305億美元。