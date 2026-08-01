核三重啟跨一步！核安會辦換照說明會 關切運轉安全、電力需求等議題

核三重啟再跨一步。核安會1日於恆春社會福利綜合館舉辦「核安會審查核三廠運轉執照換發案」地方說明會，說明核三廠再運轉計畫審查現況，並聽取地方行政機關、民意代表、在地鄉親及公眾的意見和建言，作為審查作業的參考。

核安會表示，這次說明會先由台電公司簡報核三廠再運轉計畫之規劃現況，再由核安會說明審查現況，以及前次說明會與會人員所關切議題之回應說明。

據核安會轉述，接著由與會人員表達意見，主要意見包含核電廠再運轉安全、設備維護及更換、耐震安全、放射性廢棄物處理、事故緊急應變、環境影響評估、資訊公開、社會溝通及公眾參與、重啟成本及電力需求規劃、地方回饋及在地工作機會等，相關單位亦於說明會中，就所提意見提出回應說明。

核安會表示，這次說明會在與會人員充分表達意見後，於中午12時50分左右順利結束。針對參加人員所提意見及回應說明，將於整理後公布在核安會網站，供民眾參閱。

核安會表示，作為核安管制機關，將本於職責與專業，嚴格審查核三廠運轉執照換發申請案相關送審文件，為民眾安全把關，也將持續強化公眾參與，並聽取地方公眾意見，作為安全管制作業之參考。