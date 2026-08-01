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程序倉促、資訊不完整…民團轟核三重啟審查僅過水 台電回應了

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
核安會今天在恆春舉辦「核三廠運轉執照換發案地方說明會」，說明核三機組耐震安全、核廢料處置、地方回饋金等問題。記者潘奕言／攝影
核安會今天在恆春舉辦「核三廠運轉執照換發案地方說明會」，說明核三機組耐震安全、核廢料處置、地方回饋金等問題。記者潘奕言／攝影

核能安全委員會今天在恆春舉辦「核三廠運轉執照換發案地方說明會」，針對核三機組耐震安全、核廢料處置、地方回饋金等問題進行回應；在地公民團體則抨擊說明會兩周前才公告，核三重啟審查淪為過水程序，質疑是否能為全民安全把關。

包括地球公民基金會、綠色公民行動聯盟、瓊麻園城鄉文教發展協會等多個團體均到場參與，抨擊核安會再運轉計畫程序倉促、缺乏完整的資訊公開、不利於在地居民參與及表達意見，讓重大核能決策淪為形式作業。

公民團體質疑，核電廠長期運轉會面臨材料設備老化、劣化等問題，核三機組已進入除役階段，延役將增加運轉風險。歐洲核電廠若要延役常需經過十多年至二十年的安全評估與設備升級，非短時間檢查即可恢復運轉。

台電表示，已依據自主安檢結果進行組件維修與汰換，並由西屋全球供應鏈持續支援同型機組料件；重點技術項目如強化圍阻體洩漏率測試、規畫老化設備採購與更換時程等，均納入規畫並精進。

公團也質疑，核三原始設計基準地震僅0.4 g，根據台電最新評估，核三所在最大地震加速度可達1.384 g，超過原始設計值3.5倍以上，加上核三位於板塊碰撞帶與活動斷層附近，地震風險與耐震能力需要更嚴格的安全檢驗與評估。

台電說明，地震評估遵循美國法規與業界實務做法，廠內放射性廢棄物依「放射性物料管理法」暫存，恆春地質條件不符合最終處置場選址條件。目前廠內乾貯設施依主管機關核定的地震力（1.384g）進行超越設計基準地震力分析，確保護箱無傾倒疑慮。

地方也提到回饋金問題，台電表示，回饋機制已法制化，除役完成前回饋金持續撥付，重啟經費則由台電自籌，設備更新及維護需求經費，將綜合考量物價及通膨後滾動精算。

核三廠。聯合報系資料照
核三廠。聯合報系資料照

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