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黃崇仁生前決定銅鑼廠賣美光 經長龔明鑫：對世界貢獻大

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
力積電董事長黃崇仁。記者曾學仁／攝影
力積電董事長黃崇仁。記者曾學仁／攝影

力積電（6770）董事長黃崇仁辭世。經濟部長龔明鑫1日受訪表示，黃崇仁辭世，對國家有和產業都是一個損失。

他表示，他與黃崇仁也算熟識，生前在討論力積電苗栗銅鑼廠出售給美國記憶體大廠美光科技，他做出一個正確決定，這決定對美光、對台灣、對全世界都是好的決定，對全世界做出很大貢獻。而今，現在祝福黃崇仁，好好安息。

龔明鑫今日下午出席「城鄉尋味號－串聯城鄉．尋味臺灣」彩繪列車暨市集活動，回應媒體關切力積電董事長黃崇仁辭世一事，做上述表示。

龔明鑫 黃崇仁 美光 力積電

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