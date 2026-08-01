黃崇仁生前決定銅鑼廠賣美光 經長龔明鑫：對世界貢獻大

國票金控改選在5月底落幕之後，公股金融機構整併國票金的輪廓逐漸浮現。據聯合報數位版掌握的最新消息，府院決策高層十分關切金融機構整併國票金的推動進度，經過相關高層和公股金融圈交換意見後，原本規畫由第一金、兆豐金、彰化銀行等三家金融機構其中一家來併國票金，最後應會由彰銀擔綱此一重責。為何彰銀被選中挑大梁主導合併？

2026-08-01 10:00