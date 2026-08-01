經濟部：2026年全球經濟成長率略上修 下半年台灣靠AI帶動出口及生產

全球政治經濟情勢變化莫端。經濟部發布最新當前經濟情勢概況指出，根據國際預測機構S&P Global於7月15日預測，2026年全球經濟成長2.3%，較上月增加0.1個百分點。惟全球經濟前景仍面臨地緣政治衝突、國際貿易政策等風險挑戰，須持續密切關注。

在各國經濟成長率表現方面，主計總處今年於5月時預測我國為9.6%，日前概估第2季經濟成長率達12.92%，寫下1988年以來、39年的同期新高，並連續三季呈現雙位數成長。近期國內相關預測機構陸續上修台灣經濟成長率。

至於其他國家今年經濟成長率，經濟部引述S&P Global預測，美國為2.0%、歐元區為0.4%、中國大陸4.5%、日本0.8%、新加坡4.0%、南韓1.9%。而且，觀察主要國家今年上半年出口皆成正成長，包括台灣成長47.1%、南韓48.3%、新加坡38.1%、中國大陸17.6%。

展望國內經濟情勢，經濟部表示，地緣政治風險及國際貿易政策持續牽動全球經貿表現，惟雲端服務供應商擴大資本支出，各國積極推動AI基礎設施，以及AI應用持續深化，對我國半導體先進製程及伺服器等相關供應鏈需求不減，有助於維繫我國外銷接單、製造業生產成長動能；零售業及餐飲業受惠暑假旅遊消費旺季、夏日高溫消暑需求，加以運動賽事帶動觀賽商機，預期營業額延續成長態勢。