快訊

高雄又傳毒駕害命！ 闖紅燈撞飛62歲騎士「拖行350公尺」機車都起火

半世紀首次空拍機出動！幫基隆地標22.5米高巨型觀音像「洗澎澎」

可能再增強！白海豚下周五抵達沖繩附近 是否轉彎關鍵是它

聽新聞
0:00 / 0:00

經濟部：2026年全球經濟成長率略上修 下半年台灣靠AI帶動出口及生產

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

全球政治經濟情勢變化莫端。經濟部發布最新當前經濟情勢概況指出，根據國際預測機構S&P Global於7月15日預測，2026年全球經濟成長2.3%，較上月增加0.1個百分點。惟全球經濟前景仍面臨地緣政治衝突、國際貿易政策等風險挑戰，須持續密切關注。

在各國經濟成長率表現方面，主計總處今年於5月時預測我國為9.6%，日前概估第2季經濟成長率達12.92%，寫下1988年以來、39年的同期新高，並連續三季呈現雙位數成長。近期國內相關預測機構陸續上修台灣經濟成長率。

至於其他國家今年經濟成長率，經濟部引述S&P Global預測，美國為2.0%、歐元區為0.4%、中國大陸4.5%、日本0.8%、新加坡4.0%、南韓1.9%。而且，觀察主要國家今年上半年出口皆成正成長，包括台灣成長47.1%、南韓48.3%、新加坡38.1%、中國大陸17.6%。

展望國內經濟情勢，經濟部表示，地緣政治風險及國際貿易政策持續牽動全球經貿表現，惟雲端服務供應商擴大資本支出，各國積極推動AI基礎設施，以及AI應用持續深化，對我國半導體先進製程及伺服器等相關供應鏈需求不減，有助於維繫我國外銷接單、製造業生產成長動能；零售業及餐飲業受惠暑假旅遊消費旺季、夏日高溫消暑需求，加以運動賽事帶動觀賽商機，預期營業額延續成長態勢。

出口 經濟成長率 成長率

延伸閱讀

半世紀以來最強表現 台灣上半年經濟成長率衝13.72%

內外均衡 今年經濟成長率可望破10

AI太強！台灣經濟成長率第2季上修至12.92% 優於預期

半世紀最強 上半年經濟成長13.72%

相關新聞

經部國際貿易署網站遭不明人士冒用轉發詐騙信件 務必留意勿點擊連結

經濟部國際貿易署31日發現該署經貿資訊網提供網內文章推薦給好友之「文章推薦分享」服務，遭不明人士以自動化程式濫用，冒用該署名義對外寄送主旨為「eTag停車費未繳通知」、「ETC停車紀錄服務」等與停車繳費相關電子郵件。經濟部國際貿易署1日表示，已於獲悉後立即暫停該功能並完成防護強化。

經濟部：2026年全球經濟成長率略上修 下半年台灣靠AI帶動出口及生產

全球政治經濟情勢變化莫端。經濟部發布最新當前經濟情勢概況指出，根據國際預測機構S&P Global於7月15日預測，2026年全球經濟成長2.3%，較上月增加0.1個百分點。惟全球經濟前景仍面臨地緣政治衝突、國際貿易政策等風險挑戰，須持續密切關注。

國票金「公公併」高層屬意彰銀擔綱？後面還有2場大戲

國票金控改選在5月底落幕之後，公股金融機構整併國票金的輪廓逐漸浮現。據聯合報數位版掌握的最新消息，府院決策高層十分關切金融機構整併國票金的推動進度，經過相關高層和公股金融圈交換意見後，原本規畫由第一金、兆豐金、彰化銀行等三家金融機構其中一家來併國票金，最後應會由彰銀擔綱此一重責。為何彰銀被選中挑大梁主導合併？

半世紀最強 上半年經濟成長13.72%

主計總處昨（31）日公布第2季經濟成長率概估達12.92%，寫下1988年以來、39年的同期新高，並連續三季呈現雙位數成長；累計上半年經濟成長率達13.72%，為1976年以來、50年來同期最強表現。

內外均衡 今年經濟成長率可望破10

主計總處昨天發布第二季經濟成長概估百分之十二點九二，創卅九年來同期最高成長，今年上半年經濟成長率達百分之十三點七二，寫下半世紀、五十年來最高紀錄。如果下半年各季預測不變，今年全年經濟成長率破百分之十可望達標。

建商反彈…屋頂光電政策轉彎 環團轟失信

屋頂光電新制今上路，原訂只要建築物達三百坪以上，不論新建、改建或整修，屋頂將強制設置太陽能板，但建築業界近日屢表疑慮，行政院昨宣布改分階段實施，首波將先行排除住宅類及店鋪類建築。環團批評，突然推翻累積長達三年的共識與籌備，政府公信力蕩然無存，也顯示執政黨的能源政策搖擺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。